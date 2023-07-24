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Вот что случится с вами, если будете каждый день пить энергетики

Можно ли часто пить энергетики (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Энергетические напитки очень популярны в Украине, особенно среди молодежи. Они бодрят организм сильнее кофе, а еще прохладные, сладкие и газированные. Нередко ими начинают злоупотреблять, забывая о последствиях.

Что произойдет, если пить энергетики каждый день? Об этом в TikTok рассказал врач Юрий Габорец.

Главное последствие - вы не сможете без "допинга"

Медик говорит, первое что произойдет с вами - это привыкание.

Каждый раз нужно будет выпивать все большую дозу, чтобы кофеин, содержащийся в большинстве таких напитков, подействовал. Действие такого напитка вы будете ощущать в течение 2-3 часов.

Как организм реагирует на энергетики

Максимальная доза для человека в сутки - это 2-3 банки, если больше - это уже очень опасно. Даже при употреблении такого количества напитка каждый день вы можете получить:

  • Истощение нервной системы

Вы получите раздражительность, тремор. За счет большого количества витаминов группы B возникнет слабость и бессонница.

  • Изнашивание сердца

Из-за энергетических напитков увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление и сердцу надо сильнее качать кровь.

  • Садится поджелудочная железа

В энергетиках много сахара, что может привести к предиабету.

  • Психологическое привыкание

У человека возникает состояние, когда без допинга он не может проснуться и начать что-то делать.

Как избежать привыкания

"Энергетики не дают новую энергию, они берут ее от организма в долг, который нужно будет заплатить своим здоровьем", - говорит Юрий Габорец.

Врач порекомендовал соблюдать режим, чтобы иметь достаточно сил, а энергетики, по его мнению, нужно продавать только в аптеках.

Ранее медик также рассказал, что будет, если пить пиво каждый день.

Также читайте о последствиях отказа от кофе, и можно ли бодрящий напиток пить беременным женщинам.

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