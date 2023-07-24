Вот что случится с вами, если будете каждый день пить энергетики

Главное последствие - вы не сможете без "допинга"

Медик говорит, первое что произойдет с вами - это привыкание.

Каждый раз нужно будет выпивать все большую дозу, чтобы кофеин, содержащийся в большинстве таких напитков, подействовал. Действие такого напитка вы будете ощущать в течение 2-3 часов.

Как организм реагирует на энергетики

Максимальная доза для человека в сутки - это 2-3 банки, если больше - это уже очень опасно. Даже при употреблении такого количества напитка каждый день вы можете получить:

Истощение нервной системы

Вы получите раздражительность, тремор. За счет большого количества витаминов группы B возникнет слабость и бессонница.

Изнашивание сердца

Из-за энергетических напитков увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление и сердцу надо сильнее качать кровь.

Садится поджелудочная железа

В энергетиках много сахара, что может привести к предиабету.

Психологическое привыкание

У человека возникает состояние, когда без допинга он не может проснуться и начать что-то делать.

Как избежать привыкания

"Энергетики не дают новую энергию, они берут ее от организма в долг, который нужно будет заплатить своим здоровьем", - говорит Юрий Габорец.

Врач порекомендовал соблюдать режим, чтобы иметь достаточно сил, а энергетики, по его мнению, нужно продавать только в аптеках.