Вот что случится с вами, если будете каждый день пить энергетики
Энергетические напитки очень популярны в Украине, особенно среди молодежи. Они бодрят организм сильнее кофе, а еще прохладные, сладкие и газированные. Нередко ими начинают злоупотреблять, забывая о последствиях.
Что произойдет, если пить энергетики каждый день? Об этом в TikTok рассказал врач Юрий Габорец.
Главное последствие - вы не сможете без "допинга"
Медик говорит, первое что произойдет с вами - это привыкание.
Каждый раз нужно будет выпивать все большую дозу, чтобы кофеин, содержащийся в большинстве таких напитков, подействовал. Действие такого напитка вы будете ощущать в течение 2-3 часов.
Как организм реагирует на энергетики
Максимальная доза для человека в сутки - это 2-3 банки, если больше - это уже очень опасно. Даже при употреблении такого количества напитка каждый день вы можете получить:
- Истощение нервной системы
Вы получите раздражительность, тремор. За счет большого количества витаминов группы B возникнет слабость и бессонница.
- Изнашивание сердца
Из-за энергетических напитков увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление и сердцу надо сильнее качать кровь.
- Садится поджелудочная железа
В энергетиках много сахара, что может привести к предиабету.
- Психологическое привыкание
У человека возникает состояние, когда без допинга он не может проснуться и начать что-то делать.
Как избежать привыкания
"Энергетики не дают новую энергию, они берут ее от организма в долг, который нужно будет заплатить своим здоровьем", - говорит Юрий Габорец.
Врач порекомендовал соблюдать режим, чтобы иметь достаточно сил, а энергетики, по его мнению, нужно продавать только в аптеках.
Ранее медик также рассказал, что будет, если пить пиво каждый день.
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