Ось що трапиться, якщо не знімати пінку з варення

Чому на варенні утворюється піна

Якщо часто варити варення, можна помітити, що на деякому піни утворюється більше, а на деякому - зовсім трохи.

В принципі, боятися її не варто. Вона не шкідлива, але і корисних якостей в ній мало. Правила кулінарії свідчать, що прибирати піну потрібно обов'язково, адже вона може містити бруд, дрібне сміття з ягід, фруктів чи цукру, навіть комах.

Після закипання, як правило, всі ці часточки спливають на поверхню. Тож якщо ви хочете "чисте" варення, піну варто прибрати.

Що буде, якщо пінку не прибирати

В цілому, пінка не шкідлива, але прибирати її варто, в першу чергу, щоб отримати якісний продукт, який буде зберігатися тривалий час.

Прибравши пінку, ви отримаєте:

рівномірне проварювання всіх складових

варення вийде насиченим, з однорідною структурою

ви будете впевнені, що продукт зберігатиметься довго

Фахівці кажуть, що особливо пінка шкодить ягідному варення, як от вишневе, малинове, полуничне тощо.

Якщо ж ви не будете прибирати пінку, є ризик, що варення не буде довго зберігатися. Крім того його текстура не буде однорідною - з часточками світлої піни, що буде траплятися в банці.

Продукт буде не таким прозорим, як хотілося. Також пінка може збиратися грудками й траплятися у варенні.

І не забувайте, що у пінці часто присутні бруд, сміття і навіть комахи.

Не прибирати піну можна, якщо: