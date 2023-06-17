Ось що трапиться, якщо не знімати пінку з варення

В процесі приготування варення ми завжди знімаємо піну, яка шапкою утворюється при кипінні солодкої рідини. Потім її або викидаємо, або ж з'їдаємо. Особливо люблять пінкою ласувати діти. Що являє собою пінка, і чи треба її насправді знімати з варення?
Відповідь на це та інші питання - в матеріалі Styler далі.
Якщо часто варити варення, можна помітити, що на деякому піни утворюється більше, а на деякому - зовсім трохи.
В принципі, боятися її не варто. Вона не шкідлива, але і корисних якостей в ній мало. Правила кулінарії свідчать, що прибирати піну потрібно обов'язково, адже вона може містити бруд, дрібне сміття з ягід, фруктів чи цукру, навіть комах.
Після закипання, як правило, всі ці часточки спливають на поверхню. Тож якщо ви хочете "чисте" варення, піну варто прибрати.
В цілому, пінка не шкідлива, але прибирати її варто, в першу чергу, щоб отримати якісний продукт, який буде зберігатися тривалий час.
Прибравши пінку, ви отримаєте:
Фахівці кажуть, що особливо пінка шкодить ягідному варення, як от вишневе, малинове, полуничне тощо.
Якщо ж ви не будете прибирати пінку, є ризик, що варення не буде довго зберігатися. Крім того його текстура не буде однорідною - з часточками світлої піни, що буде траплятися в банці.
Продукт буде не таким прозорим, як хотілося. Також пінка може збиратися грудками й траплятися у варенні.
І не забувайте, що у пінці часто присутні бруд, сміття і навіть комахи.
Цікаво, що кулінар Євген Клопотенко радить пінку не прибирати. Також він дав важливі поради щодо правильного варення.
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