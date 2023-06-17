Вот что случится, если не снимать пенку с варенья

Почему на варенье образуется пена

Если часто варить варенье, можно заметить, что на некотором пенки образуется больше, а на некотором - совсем чуть-чуть.

В принципе бояться ее не стоит. Она не вредна, но и полезных качеств в ней мало. Правила кулинарии свидетельствуют, что убирать пену нужно обязательно, ведь она может содержать грязь, мелкий мусор из ягод, фруктов или сахара, даже насекомых.

После закипания, как правило, все эти частички всплывают на поверхность. Так что если вы хотите "чистое" варенье, пену стоит убрать.

Что будет, если пенку не убирать

В целом, пенка не вредна, но убирать ее следует, в первую очередь, чтобы получить качественный продукт, который будет сохраняться длительное время.

Убрав пенку, вы получите:

равномерную проварку всех составляющих

варенье получится насыщенным, с однородной структурой

вы будете уверены, что продукт будет сохраняться долго

Специалисты говорят, что особенно пенка вредит ягодному варенью, как вишневое, малиновое, клубничное и т. д.

Если вы не будете убирать пенку, есть риск, что варенье не будет долго храниться. Кроме того, его текстура не будет однородной - с частичками светлой пены, которая будет попадаться в банке.

Продукт будет не столь прозрачным, как хотелось. Также пенка может собираться комками и попадаться я в варенье.

И не забывайте, что в пенке часто присутствует грязь, мусор и даже насекомые.

Не убирать пену можно, если: