Ось що станеться з волоссям і шкірою голови, якщо не чистити гребінець

Фахівці розповіли про наслідки використання забруднених гребінців та дали корисні поради.

Бруд накопичується на щітці та обтяжує волосся

Якщо не чистити і мити гребінець, на ньому накопичуються жир, бруд і клітини шкіри, що відмерли, розповіла доктор медичних наук, дерматолог Алпана Мохта. У міру використання щітки цей бруд повертається на ваше волосся, в результаті воно може стати "тьмяним, жирним і неживим".

Якщо ви використовуєте популярні засоби для укладання, такі як лак для волосся, муси, сироватки або олії, вони також накопичуються на гребінці та повертаються на ваші пасма. Це може обважнити волосся й утруднити укладання, додає Мохта.

Так, часом вина в тому, що ваше волосся стало виглядати тьмяним або частішає потреба використання шампуню, що освітлює, може бути саме в брудному гребінці.

Гребінець може пошкодити волосся

Брудний гребінець здатен не тільки зіпсувати зовнішній вигляд волосся, але й нашкодити його здоров'ю.

"Гребінець, на якому накопичується волосся і бруд, може сплутати волосся, що ускладнить їх розчісування та укладання. Це може призвести до ламкості та кінчиків, що січуться", - пояснює сертифікований дерматолог Хамдан Абдулла Хамед.

Перші ознаки цього - ваш гребінець не справляється з розгладжуванням пасма, що сплуталися, як раніше. Це сигналізує, що щітку настав час таки вже помити.

Щітка здатна пошкодити шкіру голови

Здоров'я шкіри голови також може постраждати через брудний гребінець, оскільки він може містити бактерії та грибки, що здатне викликати інфекції, такі як фолікуліт, розповів доктор медичних наук, член консультативної ради Американської косметичної асоціації Стівен Лайн.

"Він може переносити масла та бруд, що може призвести до лупи та інших проблем зі шкірою голови", - додав він.

Крім того, спільне використання брудних гребінців може збільшити такий ризик.

"У мене також були пацієнти, у яких на шкірі голови з'явилися бородавки через те, що вони ділилися брудними та нечистими щітками з іншими людьми", - розповідає Мохта, рекомендуючи не ділитися такими аксесуарами з іншими, якщо вони не продезінфіковані.

"Пахуча" щітка

Якщо якийсь час не мити волосся, воно може почати пахнути, і те ж саме відбувається з вашим гребінцем.

"Це пов'язано з тим, що скупчення масел, бруду та волосся може створити живильне середовище для бактерій, які здатні викликати неприємний запах", - пояснює Лайн.

Крім того, на щітці залишаються сліди від засобів для волосся, таких як лак або мус, що також здатне призвести до неприємного запаху.

Гребінець може зламатися

Якщо не дбати про гребінці, ви можете скоротити термін їх служби, і відповідно більше витрачати грошей на покупки нових.

За словами Мохта, скупчення продукту та масел може призвести до того, що щетинки гребінця стануть ламкими та врешті зламаються.

Як правильно доглядати за щіткою

Щоб продовжити термін служби гребінця, а також захистити пасма та шкіру голови, фахівці рекомендують мити гребінець раз на тиждень.

Для синтетичних щіток можна просто видалити волосся, що стирчить, і замочити прилад в теплій мильній воді на 10 хвилин. Після цього достатньо лише промити та висушити.