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Колір збережеться надовго: як правильно доглядати за фарбованим волоссям

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Середа 05 квітня 2023 20:53
Колір збережеться надовго: як правильно доглядати за фарбованим волоссям Як правильно доглядати за фарбованим волоссям (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жінки завжди експериментують зі своєю зовнішністю та змінюють колір волосся. Однак, нова зачіска вимагає правильного догляду у домашніх умовах.

Про це повідомила трихолог Вікторія Українець в Insragram.

Виключити з догляду агресивні засоби

За словами експерта, варто виключити догляд, який містить у складі ПАР (поверхнево-активні речовини), які швидко вимивають колір.

У засобах варто уникати такі речовини: SLES˗ Sodium Laureth Sulfate, SLS˗ Sodium Dodecyl Sulphate, Sodium Lauryl Sulphate.

Використовувати бальзам та кондиціонер

Такі засоби будуть мати достатню кількість кератину, рослинних чи синтетичних протеїнів та екстракти олій. Хорошим варіантом може бути і наявність SPF захисту в складі.

SPF захист

В незмивний догляд трихолог радить включити SPF захист. Загалом можна до флюїду чи термозахисту.

Волосся сушити феном

Експерт каже, що важливо сушити волосся феном у холодному режимі.

"Це закриває кутикулу, яку всю не закрив бальзам чи кондиціонер. Забирає надмірну вологу від якої волосся руйнується", - йдеться у повідомленні.

Термозахист

Загалом, якщо є необхідність термоукладки - обов’язково використовувати термозахист.

Маска для волосся

Склад маски має бути багатим на протеїни та екстракти олій. Використовувати її потрібно 1 раз на тиждень.

"Маска досить розкриває кутикулу волосся, щоб наситити вмістом. І після її використання обов’язково миємо голову прохолодною або холодною водою і сушимо феном", - зазначила трихолог.

Раніше ми повідомляли, як зберегти волосся чистим якомога довше.

Також ми писали, який колір волосся допоможе приховати старіння та зморшки.

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волосся трихолог