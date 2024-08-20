Ось що станеться з вашим тілом, якщо їсти яблука щодня

Що треба знати про яблука

При регулярному споживанні поживні речовини в яблуці можуть принести користь організму. Якщо ви щодня замінюєте перекус, що не містить поживних речовин, яблуком, ви, швидше за все, помітите різницю. Зареєстровані дієтологи назвали п’ять способів, зокрема, впливає на організм, коли хтось починає їсти яблуко щодня.

Шлунково-кишковий тракт буде працювати краще

Лікар-дієтолог Мія Сан каже, що кишечник особливо виграє від щоденної звички їсти яблуко. Яблука є хорошим джерелом клітковини, яка є важливою для здоров’я травлення, адже клітковина допомагає їжі рухатися через травну систему. Дієтолог Алісса Боссе також каже, що клітковина в яблуках допомагає травленню та активно запобігає запорам.

Яблука також є джерелом особливого типу клітковини, яка називається пребіотиками. Вона діє як їжа для вибіркового живлення корисних бактерій у кишечнику.

Вживання яблук щодня може допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ

Дієтологи стверджують, що розчинна клітковина в яблуках пов’язана зі зниженням рівня холестерину ЛПНЩ.

ЛПНЩ-холестерин іноді називають "поганим холестерином", тому що якщо його в крові занадто багато, це може збільшити ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

Одне наукове дослідження показало, що у дорослих із помірно високим рівнем холестерину, які споживали два яблука на день, спостерігалося помітне зниження рівня холестерину ЛПНЩ, а отже, ризик серцево-судинних захворювань.

Яблука сприяють здоровій втраті ваги

Якщо втрата ваги є однією з ваших цілей у сфері здоров’я, вживання яблука щодня може піти вам на користь. Це пов’язано з тим, що клітковина в яблуках насичує, а це означає, що хтось з’їсть менше, ніж той, хто робить перекуси, які не містять поживних речовин, наприклад чіпси чи випічка.

Одне наукове дослідження показало, що жінки з надмірною вагою, які перекушували трьома яблуками (або грушами) на день, втратили більше ваги за 12 тижнів, ніж жінки з надмірною вагою, які перекушували вівсяним печивом.

Яблука знижують ризик деяких видів раку

Наукові дослідження показують зв'язок між споживанням яблук і зниженням ризику деяких видів раку. Це пов’язано з високим вмістом антиоксидантів у яблуках.

Антиоксиданти захищають організм від згубної дії вільних радикалів, уникнути яких неможливо. Яблука містять особливо антиоксидант кверцетин, який особливо потужно зменшує запалення та підтримує імунну систему. Дослідження, опубліковані в 2020 році, також показали, що кверцетин може мати протиракову дію.

Яблука знижують ризик діабету

Незважаючи на природний вміст фруктози (фруктового цукру), споживання яблука на день пов’язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. В одному науковому дослідженні, яке охопило 10 000 людей, ті, хто регулярно їв яблука, мали меншу ймовірність розвитку діабету 2 типу, ніж люди, які не їли яблук регулярно.