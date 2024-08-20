Вот что произойдет с вашим телом, если есть яблоки каждый день

Что нужно знать о яблоках

При регулярном потреблении питательные вещества в яблоке могут принести пользу организму. Если вы ежедневно заменяете перекус, не содержащий питательных веществ, яблоком, вы, скорее всего, заметите разницу. Зарегистрированные диетологи назвали пять способов, в частности, оказывает влияние на организм, когда кто-то начинает есть яблоко каждый день.

Желудочно-кишечный тракт будет работать лучше

Врач-диетолог Мия Сан говорит, что кишечник особенно выигрывает от ежедневной привычки есть яблоко. Яблоки являются хорошим источником клетчатки, которая важна для здоровья пищеварения, ведь клетчатка помогает пище двигаться через пищеварительную систему. Диетолог Алисса Боссе также говорит, что клетчатка в яблоках помогает пищеварению и активно предотвращает запоры.

Яблоки также являются источником особого типа клетчатки, называемой пребиотиками. Она действует как пища для выборочного питания полезных бактерий в кишечнике.

Употребление яблок ежедневно может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП

Диетологи утверждают, что растворимая клетчатка в яблоках связана с понижением уровня холестерина ЛПНП.

ЛПНП-холестерин иногда называют "плохим холестерином", потому что если его в крови слишком много, это может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Одно научное исследование показало, что у взрослых с умеренно высоким уровнем холестерина, потреблявших два яблока в день, наблюдалось заметное снижение уровня холестерина ЛПНП, а следовательно, риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Яблоки способствуют здоровой потере веса

Если потеря веса является одной из ваших целей в области здоровья, употребление яблок ежедневно может пойти вам на пользу. Это связано с тем, что клетчатка в яблоках насыщает, а значит, кто-то съест меньше, чем тот, кто делает перекусы, не содержащие питательных веществ, например чипсы или выпечка.

Одно исследование показало, что женщины с избыточным весом, которые перекусывали тремя яблоками (или грушами) в день, потеряли больше веса за 12 недель, чем женщины с избыточным весом, которые перекусывали овсяным печеньем.

Яблоки снижают риск некоторых видов рака

Научные исследования показывают связь между употреблением яблок и снижением риска некоторых видов рака. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов в яблоках.

Антиоксиданты защищают организм от губительного действия свободных радикалов, избежать которых невозможно. Яблоки содержат особенно антиоксидант кверцетин, который особенно сильно уменьшает воспаление и поддерживает иммунную систему. Исследования, опубликованные в 2020 году, также показали, что кверцетин может оказывать противораковое действие.

Яблоки снижают риск диабета

Несмотря на природное содержание фруктозы (фруктового сахара), потребление яблока в день связано с понижением риска развития диабета 2 типа. В одном научном исследовании, охватившем 10 000 человек, те, кто регулярно ел яблоки, имели меньшую вероятность развития диабета 2 типа, чем люди, которые не ели яблок регулярно.