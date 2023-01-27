Ось що станеться з вашим організмом, якщо на місяць відмовитесь від цукру

Як впливає цукор на здоров'я

За даними Американської кардіологічної асоціації, американці споживають у середньому 77 грамів доданого цукру на день, що втричі перевищує рекомендовану щоденну кількість для жінок.

Для порівняння, чотири грами цукру дорівнюють одній чайній ложці, отже, 77 грамів - це трохи менше половини склянки. Асоціація також виявила, що основним джерелом додавання цукру є напої, далі закуски та десерти.

Видання Harvard Health Publishing повідомило, що підвищене споживання доданого цукру пов’язане з чим завгодно: від діабету та збільшення ваги до жирової хвороби печінки.

Варто зазначити, що надмірне споживання доданого цукру також може підвищити рівень тригліцеридів, що пов’язано з більшим ризиком серцевих захворювань. Деякі дослідження навіть показали, що це може збільшити ризик зниження когнітивних функцій і деяких видів раку.

Відмова від цукру навіть на місяць дає неймовірні ефекти на організм. Від зниження ризику діабету до покращення здоров’я кишківника та зменшення тривоги.

Що станеться з організмом, якщо ви відмовитесь від цукру

Зменшиться запалення в організмі. Дослідження 2006 року показує, що цукор може бути безпосередньо пов’язаний із різноманітного роду запалення в організмі. Якщо ви навчитеся жити без додавання цукру, це може допомогти вам зменшити кількість цих станів.

Зниження ризику раку. У 2020 році експерти встановили, що споживання цукру може бути фактором ризику розвитку деяких видів раку, зокрема молочної залози. Відмова від цукру також може ці ризики.

"Споживання цукру "годує" ракові клітини, навіть ті, у кого вже є рак", - заявляє лікар Еллісон Таллман.

Більше енергії. Таллман також зазначає, що рафінований цукор, наприклад той, що міститься в оброблених харчових продуктах, печиві, чипсах і тістечках, може викликати у вас відчуття млявості та млявості.

"Відмовившись від цих продуктів і від цукру ви збільшите свою енергію та почуватиметесь краще, ніж будь-коли", - додає лікар.

Покращиться робота кишківника. Відмова від цукру на місяць може бути корисною для травлення й усуне проблему здуття живота. Також це допоможе збалансувати кількість "хороших" кишкових бактерій.

"Цукор і рафіновані вуглеводи підживлюють шкідливі бактерії в кишківнику, що може призвести до проблем з травленням", - пояснює Дженні Аскью, дієтолог.

Вживання цукру може спровокувати занадто велику кількість шкідливих бактерій і недостатню кількість корисних, і потенційно може спричинити проблеми із шлунково-кишковим трактом. А ще надмірне утворення газів, здуття живота, діарею або закреп.

"Це також може сприяти виникненню запальних захворювань - наприклад, прищів, головних болів і висипань", - додає Аскью.

Покращиться стан зубів. Цукор не дарма називають синонімом карієсу. За даними Healthy Food America, дорослі, які регулярно вживають один-два солодких напої на день, мають на 30% більше захворювань зубів, ніж дорослі, які не вживають солодких напоїв.

Таке ж дослідження щодо дітей показало, що у них також вдвічі більший ризик розвитку проблем із зубами, ніж у тих дітей, які не п'ють солодких напоїв.