Ось що станеться з вами, якщо регулярно пити червоне вино

Вино захистить вас від хвороб серця?

Деякі дослідження говорять, що помірне споживання (тобто близько 150 мл вина щодня - один келих) може зменшити закупорку артерій, знизити ризик високого кров’яного тиску та загалом покращити роботу серця.

Клас сполук у червоному вині під назвою поліфеноли, зокрема ресвератрол, кверцетин і катехіни, може бути причиною цієї переваги.

Однак важливо пам'ятати, що перевищення приблизно норми, ймовірно, призведе до того, що всі переваги будуть нівельовані. Натомість ризик розвитку серцевих хвороб підвищиться.

Толерантність до алкоголю підвищиться

Якщо ви будете регулярно пити вино, то у вас виробиться звичка. А згодом і підвищиться толерантність до алкоголю. Це означає, що з часом вам буде потрібно все більше і більше, щоб відчути той самий рівень бажаного ефекту, наприклад, розслаблення.

Це підвищує ризик розвитку алкогольної залежності. А разом з нею і ризику хронічних захворювань, включаючи рак, захворювання печінки або інсульт.

Ефективнисть ліків може знизитися

Алкоголь може підсилити або послабити дію ліків і може призвести до побічних ефектів, таких як шлункова кровотеча, різкі зміни артеріального тиску та судоми.

Вважається, що будь-якої кількості алкоголю доцільно уникати, якщо ви приймаєте ліки.

Поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас є додаткові запитання щодо вашої схеми лікування.

Алкоголь може сприяти збільшенню ваги

Вино містить близько 120 калорій в одному келиху. При цьому в ньому не міститься таких необхідних речовин, як ненасичені жири, нежирний білок, насичені клітиною вуглеводи.

Забагато калорій означає надлишок калорій, який сприяє збільшенню ваги.

Це може допомогти вам жити довше.

Деякі дослідження кажуть, що червоне вино може подовжити тривалість життя та зменшити ризик або допомогти запобігти виникненню хронічних захворювань, включаючи депресію та метаболічний синдром, якщо вживати його в помірних кількостях.

Можна зробити висновок, що споживання червоного вина приносить користь здоров’ю, якщо вживати його в помірних кількостях, але має багато недоліків, якщо споживати його в надлишку або в поєднанні з ліками.