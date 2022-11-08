Ось що станеться з вами, якщо часто пити біле вино

Біле вино видається багатьом "невинним" напоєм, яким можна часто балуватись без особливих наслідків для здоров'я. Але спеціалісти запевняють, що це не так. Що ж станеться з організмом, якщо часто вживати по келиху напою?

Ви можете погано спати

Це поширена помилкова думка, що алкоголь допомагає спати. Алкоголь насправді є депресантом і може порушити нормальний ритм сну.

Якщо ви п'єте по келиху білого вина щодня, пийте його принаймні за 2 години або більше до того, як підете спати, інакше це може погіршити якість вашого сну.

Ви можете набрати вагу

Біле вино насправді калорійне. Якщо ви випиваєте по келиху, та ще й додаєте апетиту під час смачної вечері, це може вилізти вам боком. У буквальному сенсі - тим самим боком, який звисає над ременем джинсів.

Фото: Чи можна часто пити біле вино (freepik)

Це може захистити ваше серце?

Дослідники припустили, що сполуки білого вина, які називаються тирозолом, кавовою кислотою та шикімовою кислотою, можуть мати певне відношення до кардіопротекторних ефектів напою. Однак на даний момент це питання не вивчене досконально, тому краще пийте помірно..

Можна підсумувати, що келих білого вина час від часу може бути абсолютно нешкідливим для більшості людей, якщо інше не зазначено вашим лікарем.

Проте вживання алкоголю часто може легко перевищити "помірне споживання", що зрештою може призвести до ускладнень зі здоров’ям.