ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось що станеться з вами, якщо часто пити біле вино

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 21:16
Ось що станеться з вами, якщо часто пити біле вино Фото: Чи можна часто пити біле вино (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Біле вино видається багатьом "невинним" напоєм, яким можна часто балуватись без особливих наслідків для здоров'я. Але спеціалісти запевняють, що це не так. Що ж станеться з організмом, якщо часто вживати по келиху напою?

Про це пише EatThis.

Ви можете погано спати

Це поширена помилкова думка, що алкоголь допомагає спати. Алкоголь насправді є депресантом і може порушити нормальний ритм сну.

Якщо ви п'єте по келиху білого вина щодня, пийте його принаймні за 2 години або більше до того, як підете спати, інакше це може погіршити якість вашого сну.

Ви можете набрати вагу

Біле вино насправді калорійне. Якщо ви випиваєте по келиху, та ще й додаєте апетиту під час смачної вечері, це може вилізти вам боком. У буквальному сенсі - тим самим боком, який звисає над ременем джинсів.

Ось що станеться з вами, якщо часто пити біле вино

Фото: Чи можна часто пити біле вино (freepik)

Це може захистити ваше серце?

Дослідники припустили, що сполуки білого вина, які називаються тирозолом, кавовою кислотою та шикімовою кислотою, можуть мати певне відношення до кардіопротекторних ефектів напою. Однак на даний момент це питання не вивчене досконально, тому краще пийте помірно..

Можна підсумувати, що келих білого вина час від часу може бути абсолютно нешкідливим для більшості людей, якщо інше не зазначено вашим лікарем.

Проте вживання алкоголю часто може легко перевищити "помірне споживання", що зрештою може призвести до ускладнень зі здоров’ям.

Раніше ми писали, навіщо додавати соду у вино.

Крім того дієтологи назвали корисне і шкідливе вино - від сухого до кагору.

Читайте РБК-Україна в Google News
винодельческая отрасль