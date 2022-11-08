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Вот что случится с вами, если часто пить белое вино

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Вторник 08 ноября 2022 21:16
Вот что случится с вами, если часто пить белое вино Фото: Можно ли часто пить белое вино (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Белое вино кажется многим "безобидным" напитком, которым можно часто баловаться без особых последствий для здоровья. Но специалисты уверяют, что это не так. Что же произойдет с организмом, если часто употреблять по бокалу напитка?

Об этом пишет EatThis.

Вы можете плохо спать

Это распространенное заблуждение, что алкоголь помогает спать. Алкоголь на самом деле является депрессантом и может нарушить нормальный ритм сна.

Если вы пьете по бокалу белого вина ежедневно, пейте его по крайней мере за 2 часа или больше до ухода спать, иначе это может ухудшить качество вашего сна.

Вы можете набрать вес

Белое вино - калорийно. Если вы выпиваете по бокалу, да еще придаете аппетиту во время вкусного ужина, это может вылезти вам боком. В буквальном смысле – тем самым боком, что свисает над ремнем джинсов.

Вот что случится с вами, если часто пить белое вино

Фото: Можно ли часто пить белое вино (freepik)

Это может защитить ваше сердце?

Исследователи предположили, что соединения белого вина, называемые тирозолом, кофейной кислотой и шикимовой кислотой, могут иметь определенное отношение к кардиопротекторным эффектам напитка. Однако на данный момент этот вопрос не изучен досконально, поэтому лучше пейте умеренно.

Можно подытожить, что бокал белого вина время от времени может быть абсолютно безвредным для большинства людей, если иное не указано вашим врачом.

Однако употребление алкоголя часто может легко превысить "умеренное потребление", что может привести к осложнениям со здоровьем.

Раньше мы писали, зачем добавлять соду в вино.

Кроме того диетологи назвали полезное и вредное вино – от сухого до кагора.

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винодельческая отрасль