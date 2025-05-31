Ось що станеться з організмом, якщо їсти банани кожен день

Одним із найвідоміших, найпопулярніших і найбільш споживаних фруктів є банан. Його виняткові властивості та характерний солодкий смак роблять його одним із найбільш затребуваних фруктів у супермаркетах.

Що станеться з вами, якщо вживати банани кожен день, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Що ми знаємо про банани

Спортсмени є великими споживачами бананів через користь, яку цей фрукт має для організму. Крім того, банани дуже універсальні, якщо ви хочете включити їх у деякі десерти чи страви. У багатьох культурах ці фрукти є ключовою частиною раціону, і для великої кількості людей їхня дієта неможлива без цього цікавого та смачного фрукта.

Якщо ви любитель бананів і споживаєте їх щодня, можливо, вам буде цікаво дізнатися, наскільки далеко заходять його численні переваги. Фахівці розкрили спектр властивостей бананів.

Яка користь від бананів

Одним з головних властивостей бананів є калій. Це має ключове значення для покращення здоров’я серця, оскільки допомагає підтримувати збалансований артеріальний тиск. Крім того, якщо ви їсте його після їжі або як десерт, це покращує ваше травлення та допомагає тим, хто страждає від запорів.

На сніданок це також хороший варіант, оскільки забезпечує багато енергії. Банани містять вуглеводи, що означає, що у вас є швидка, але стійка енергія. Це також дуже добре, якщо ви хочете покращити свій настрій завдяки триптофану. Ця речовина може сприяти виробленню серотоніну, так званого гормону щастя. Під час застуд чи вірусів він також може бути корисним, оскільки завдяки великій кількості вітамінів і антиоксидантів зміцнює імунну систему.

Банани не дуже калорійні, але надмірне споживання може сприяти ненавмисному збільшенню ваги. Тому експерти рекомендують звичайній здоровій людині вживати від одного до двох бананів на день.

Однак дієтологи попереджають, що якщо у вас є якийсь особливий стан здоров’я, вам слід проконсультуватися з експертом, щоб визначити, яку достатню або точну кількість ви повинні споживати щодня.

Завдяки своїм властивостям банани найкраще їсти на сніданок або вранці. Крім того, їх можна включити практично в будь-який збалансований і здоровий раціон. Стиглі банани менш рекомендовані, але також корисні для споживання. Чим стигліші вони, тим менше клітковини і більше цукру в них буде.