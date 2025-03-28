Ось що станеться з організмом, якщо взагалі не їсти овочі

Що буде, якщо не їсти овочі

Проблеми з травленням

За словами нутриціолога Олени Костюк, без клітковини кишківник починає працювати гірше, тому виникає закреп, здуття а накопичення токсинів.

Погіршення стану шкіри

Овочі - джерело антиоксидантів. Без них шкіра може стати сухою, тьмяною, з’явиться більше акне та зморшок.

Постійна втома та слабкість

Мікроелементи, як магній і калій, підтримують рівень енергії. Якщо їх не вистачає, то виникає постійна слабкість і занепад сил.

Важливо розуміти, що прийом вітамінів - це не панацея. Натуральні вітаміни з продуктів засвоюються краще.

"Не треба їсти овочі кілограмами! Достатньо 300-400 г на день, і твій організм скаже "дякую", - додала експерт.

Які овочі обов'язково мають бути у раціоні

Для підтримки здоров’я в раціоні обов’язково мають бути овочі, які забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами та клітковиною. Ось найважливіші з них:

листова зелень (шпинат, капуста кейл, рукола, салат) - багата на вітаміни А, С, К, фолієву кислоту та антиоксиданти. Підтримує роботу серця, покращує травлення і зміцнює імунітет

(шпинат, капуста кейл, рукола, салат) - багата на вітаміни А, С, К, фолієву кислоту та антиоксиданти. Підтримує роботу серця, покращує травлення і зміцнює імунітет броколі - містить багато клітковини, вітамінів C, K і фолієвої кислоти. Відоме своїми протизапальними властивостями та користю для серцево-судинної системи

- містить багато клітковини, вітамінів C, K і фолієвої кислоти. Відоме своїми протизапальними властивостями та користю для серцево-судинної системи морква - джерело бета-каротину (провітаміну А), що підтримує зір, шкіру та імунну систему

- джерело бета-каротину (провітаміну А), що підтримує зір, шкіру та імунну систему болгарський перець - один із найкращих джерел вітаміну С, що важливий для імунітету, здоров’я шкіри та засвоєння заліза

- один із найкращих джерел вітаміну С, що важливий для імунітету, здоров’я шкіри та засвоєння заліза томати (помідори) - містять лікопін, який є потужним антиоксидантом, що знижує ризик серцевих хвороб і певних видів раку.

(помідори) - містять лікопін, який є потужним антиоксидантом, що знижує ризик серцевих хвороб і певних видів раку. цвітна капуста - багата на клітковину, вітаміни С і К, а також сполуки, що сприяють детоксикації організму

- багата на клітковину, вітаміни С і К, а також сполуки, що сприяють детоксикації організму буряк - допомагає покращити кровообіг, підтримує здоров’я печінки та сприяє зниженню тиску

- допомагає покращити кровообіг, підтримує здоров’я печінки та сприяє зниженню тиску часник та цибуля - мають протизапальні та антимікробні властивості, допомагають зміцнити імунітет і знизити ризик серцево-судинних захворювань

- мають протизапальні та антимікробні властивості, допомагають зміцнити імунітет і знизити ризик серцево-судинних захворювань гарбуз - багатий на бета-каротин, який підтримує здоров’я очей, шкіри та імунітету

- багатий на бета-каротин, який підтримує здоров’я очей, шкіри та імунітету огірки - містять багато води, сприяють зволоженню організму та допомагають у травленні

Включення цих овочів у щоденний раціон допоможе зберегти здоров’я, енергію та гарне самопочуття.

Вас може зацікавити