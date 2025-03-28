Ось що станеться з організмом, якщо взагалі не їсти овочі

Овочі - ключове джерело вітамінів, клітковини та антиоксидантів, необхідних для здоров’я. Але що станеться, якщо повністю відмовитися від них? Дефіцит важливих нутрієнтів може призвести до важких проблем зі здоров'ям.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, які овочі обов'язково мають бути у раціоні.
Проблеми з травленням
За словами нутриціолога Олени Костюк, без клітковини кишківник починає працювати гірше, тому виникає закреп, здуття а накопичення токсинів.
Погіршення стану шкіри
Овочі - джерело антиоксидантів. Без них шкіра може стати сухою, тьмяною, з’явиться більше акне та зморшок.
Постійна втома та слабкість
Мікроелементи, як магній і калій, підтримують рівень енергії. Якщо їх не вистачає, то виникає постійна слабкість і занепад сил.
Важливо розуміти, що прийом вітамінів - це не панацея. Натуральні вітаміни з продуктів засвоюються краще.
"Не треба їсти овочі кілограмами! Достатньо 300-400 г на день, і твій організм скаже "дякую", - додала експерт.
Для підтримки здоров’я в раціоні обов’язково мають бути овочі, які забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами та клітковиною. Ось найважливіші з них:
Включення цих овочів у щоденний раціон допоможе зберегти здоров’я, енергію та гарне самопочуття.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Medical News Today.