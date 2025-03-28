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Ось що станеться з організмом, якщо взагалі не їсти овочі

Нутриціолог розповіла, що буде, якщо не їсти овочі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Овочі - ключове джерело вітамінів, клітковини та антиоксидантів, необхідних для здоров’я. Але що станеться, якщо повністю відмовитися від них? Дефіцит важливих нутрієнтів може призвести до важких проблем зі здоров'ям.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, які овочі обов'язково мають бути у раціоні.

Що буде, якщо не їсти овочі

Проблеми з травленням

За словами нутриціолога Олени Костюк, без клітковини кишківник починає працювати гірше, тому виникає закреп, здуття а накопичення токсинів.

Погіршення стану шкіри

Овочі - джерело антиоксидантів. Без них шкіра може стати сухою, тьмяною, з’явиться більше акне та зморшок.

Постійна втома та слабкість

Мікроелементи, як магній і калій, підтримують рівень енергії. Якщо їх не вистачає, то виникає постійна слабкість і занепад сил.

Важливо розуміти, що прийом вітамінів - це не панацея. Натуральні вітаміни з продуктів засвоюються краще.

"Не треба їсти овочі кілограмами! Достатньо 300-400 г на день, і твій організм скаже "дякую", - додала експерт.

Які овочі обов'язково мають бути у раціоні

Для підтримки здоров’я в раціоні обов’язково мають бути овочі, які забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами та клітковиною. Ось найважливіші з них:

  • листова зелень (шпинат, капуста кейл, рукола, салат) - багата на вітаміни А, С, К, фолієву кислоту та антиоксиданти. Підтримує роботу серця, покращує травлення і зміцнює імунітет 
  • броколі - містить багато клітковини, вітамінів C, K і фолієвої кислоти. Відоме своїми протизапальними властивостями та користю для серцево-судинної системи 
  • морква - джерело бета-каротину (провітаміну А), що підтримує зір, шкіру та імунну систему 
  • болгарський перець - один із найкращих джерел вітаміну С, що важливий для імунітету, здоров’я шкіри та засвоєння заліза 
  • томати (помідори) - містять лікопін, який є потужним антиоксидантом, що знижує ризик серцевих хвороб і певних видів раку.
  • цвітна капуста - багата на клітковину, вітаміни С і К, а також сполуки, що сприяють детоксикації організму 
  • буряк - допомагає покращити кровообіг, підтримує здоров’я печінки та сприяє зниженню тиску 
  • часник та цибуля - мають протизапальні та антимікробні властивості, допомагають зміцнити імунітет і знизити ризик серцево-судинних захворювань 
  • гарбуз - багатий на бета-каротин, який підтримує здоров’я очей, шкіри та імунітету 
  • огірки - містять багато води, сприяють зволоженню організму та допомагають у травленні 

Включення цих овочів у щоденний раціон допоможе зберегти здоров’я, енергію та гарне самопочуття.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Medical News Today.

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