Вот что произойдет с организмом, если вообще не есть овощи

Овощи - ключевой источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов, необходимых для здоровья. Но что произойдет, если полностью отказаться от них? Дефицит важных нутриентов может привести к тяжелым проблемам со здоровьем.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, какие овощи обязательно должны быть в рационе.
Проблемы с пищеварением
По словам нутрициолога Елены Костюк, без клетчатки кишечник начинает работать хуже, поэтому возникает запор, вздутие и накопление токсинов.
Ухудшение состояния кожи
Овощи - источник антиоксидантов. Без них кожа может стать сухой, тусклой, появится больше акне и морщин.
Постоянная усталость и слабость
Микроэлементы, как магний и калий, поддерживают уровень энергии. Если их не хватает, то возникает постоянная слабость и упадок сил.
Важно понимать, что прием витаминов - это не панацея. Натуральные витамины из продуктов усваиваются лучше.
"Не надо есть овощи килограммами! Достаточно 300-400 г в день, и твой организм скажет "спасибо", - добавила эксперт.
Для поддержания здоровья в рационе обязательно должны быть овощи, которые обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Вот самые важные из них:
Включение этих овощей в ежедневный рацион поможет сохранить здоровье, энергию и хорошее самочувствие.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Medical News Today.