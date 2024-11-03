Что произойдет с организмом, если ежедневно пить теплую воду: список преимуществ
Вода не только утоляет жажду, но и приносит огромную пользу для здоровья. Если каждый день пить горячую или теплую воду, то произойдут определенные полезные изменения в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Предотвращает запоры и увлажняет
Когда вода проходит через пищеварение, она размягчает стул, что, в свою очередь, помогает вам избежать запоров.
Нутрициологи Темми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос рассказали, что теплая вода также способствует увлажнению всего тела.
Ваше тело требует воды для выполнения повседневных функций, таких как транспортировка питательных веществ к клеткам и обеспечение эффективного пищеварения, поэтому насыщенность H2O имеет решающее значение.
Когда вы обезвожены, это напрягает организм и ставите под угрозу иммунитет. Выработка привычки пить теплую воду каждый день поможет вам увеличить потребление жидкости и уровень гидратации.
В общем, рекомендуют женщинам потреблять около 2,3 литра ежедневно, а мужчинам - около 3,3 литра.
Очистка тела
Употребление теплой воды повышает температуру тела, что может привести к выделению токсинов во время потоотделения. Кожа является самым большим органом тела, поэтому потоотделение является отличным способом выведения вредных веществ.
Поддерживает потерю веса
Питье воды способствует быстрому насыщению и помогает избежать чувства голода, что в свою очередь поможет есть меньше.
Кроме того, если вы склонны к перееданию во время стресса, теплая вода может помочь успокоиться и успокоить нервы. Поддержка надлежащей гидратации поможет телу работать более эффективно и достигать оптимального веса.
Борьба со вздутием живота
Если вы потребляете слишком много сахара или соли, то, вероятно, почувствуете задержку жидкости и вздутие живота.
Питье горячей или теплой воды поможет вымыть причину вздутия живота (соль или сахар) из организма. Это помогает восстановить верный баланс воды.
К тому же употребление теплой воды рано утром оказывает успокаивающее действие на организм и облегчает напряженные мышцы.
Какие есть побочные эффекты
Чрезмерное употребление теплой воды может вызвать дисбаланс концентрации воды в организме. Также это может нарушить цикл сна.
Также это может оказать неблагоприятное влияние на почки и даже вызвать внутренние ожоги, если пить горячую воду. Лучше пить теплую воду, чем горячую.
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