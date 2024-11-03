Что произойдет с организмом, если ежедневно пить теплую воду: список преимуществ

Вода не только утоляет жажду, но и приносит огромную пользу для здоровья. Если каждый день пить горячую или теплую воду, то произойдут определенные полезные изменения в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Предотвращает запоры и увлажняет

Когда вода проходит через пищеварение, она размягчает стул, что, в свою очередь, помогает вам избежать запоров.

Нутрициологи Темми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос рассказали, что теплая вода также способствует увлажнению всего тела.

Ваше тело требует воды для выполнения повседневных функций, таких как транспортировка питательных веществ к клеткам и обеспечение эффективного пищеварения, поэтому насыщенность H2O имеет решающее значение.

Когда вы обезвожены, это напрягает организм и ставите под угрозу иммунитет. Выработка привычки пить теплую воду каждый день поможет вам увеличить потребление жидкости и уровень гидратации.

В общем, рекомендуют женщинам потреблять около 2,3 литра ежедневно, а мужчинам - около 3,3 литра.

Очистка тела

Употребление теплой воды повышает температуру тела, что может привести к выделению токсинов во время потоотделения. Кожа является самым большим органом тела, поэтому потоотделение является отличным способом выведения вредных веществ.

Поддерживает потерю веса

Питье воды способствует быстрому насыщению и помогает избежать чувства голода, что в свою очередь поможет есть меньше.

Кроме того, если вы склонны к перееданию во время стресса, теплая вода может помочь успокоиться и успокоить нервы. Поддержка надлежащей гидратации поможет телу работать более эффективно и достигать оптимального веса.

Борьба со вздутием живота

Если вы потребляете слишком много сахара или соли, то, вероятно, почувствуете задержку жидкости и вздутие живота.

Питье горячей или теплой воды поможет вымыть причину вздутия живота (соль или сахар) из организма. Это помогает восстановить верный баланс воды.

К тому же употребление теплой воды рано утром оказывает успокаивающее действие на организм и облегчает напряженные мышцы.

Какие есть побочные эффекты

Чрезмерное употребление теплой воды может вызвать дисбаланс концентрации воды в организме. Также это может нарушить цикл сна.

Также это может оказать неблагоприятное влияние на почки и даже вызвать внутренние ожоги, если пить горячую воду. Лучше пить теплую воду, чем горячую.