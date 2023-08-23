Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти бекон: 8 несподіваних ефектів

Збагачує організм білком

Таке м'ясо дає організму необхідний білок. Лише одна скибочка бекону середньої товщини містить приблизно 3-4 г білка.

"Для тих, хто на дієті з низьким вмістом білка, додавання скибочки бекону в раціон може збільшити споживання білка та ситність їжі", - каже дієтолог Тріста Бест.

Вона радить додавати бекон у салат, до бутербродів або їсти його замість сніданку з млинців, щоб довше залишатись ситим.

Можете отримати шкідливі консерванти

Бекон вважається обробленим м'ясом. А це означає, що він часто містить добавки та консерванти, а вони мають негативний вплив на здоров’я.

Наприклад, фосфат натрію є однією з найпоширеніших добавок, його пов’язують зі швидким старінням і можливим пошкодженням судин. Також у бекон додають нітрат натрію, який пов’язують із раком грудей та простати.

Тому треба перевіряти етикетку продукту і шукати позначку "необроблений" бекон. Також перевірте список інгредієнтів, чи нема там небезпечних.

Збільшується ризик серцевих захворювань

Оброблене червоне м’ясо, включаючи бекон, має потенційно негативний вплив на здоров’я серця при регулярному вживанні.

Відповідно до дослідження, опублікованого в Circulation, регулярне вживання цього м’яса пов’язане з підвищенням ризику ішемічної хвороби серця на 42% і ризиком діабету на 19%.

Ще новіший звіт, опублікований в American Journal of Clinical Nutrition, показав, що вживання більше 150 г обробленого м’яса на тиждень (приблизно 5 скибочок бекону) пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань майже на 46%.

Може нашкодити людям з високим тиском

"Для тих, у кого вже діагностована гіпертонія, або тих, хто перебуває на межі захворювання, регулярне вживання бекону може бути небезпечною звичкою", - каже Бест.

Це пов’язано з тим, що бекон містить багато натрію, який може сприяти підвищенню артеріального тиску, сприяючи затримці води та звуженню кровоносних судин.

Окрім високого вмісту натрію, бекон також часто містить високий рівень насичених жирів, а іноді й трансжирів. А вони можуть призвести до накопичення артеріальних бляшок, подальшого звуження кровоносних судин і потенційного погіршення гіпертонії.

Зростає ризик розвитку раку

Оброблені продукти, такі як бекон, ковбаси та м’ясні делікатеси, класифікуються як канцерогени групи 1. Доведено, що ці продукти іноді призводять до підвищеного ризику раку.

Відповідно до звіту, опублікованого в Nutrients, регулярне вживання обробленого м’яса було пов’язане з можливим підвищеним ризиком раку шлунка, стравоходу, колоректального раку та підшлункової залози. Однак це також залежать від інших факторів способу життя.

Отримуєте корисні жири і разом з ними не дуже корисні

Бекон в основному складається з 50% мононенасичених жирів, 40% насичених жирів і 10% поліненасичених жирів, і, згідно з The Nutrition Journal, усі ці три жири можуть бути частиною добре збалансованої дієти.

Як пояснює The Nutrition Journal, мононенасичені жири дійсно можуть допомогти збалансувати рівень холестерину та знизити ризик серцевих захворювань. Насичені жири іноді мають негативну репутацію, але вони не такі вже й погані.

Отримаєте трішки вітамінів

У беконі є велика кількість вітамінів, включаючи B6 і B12, а також залізо, цинк, магній і селен.

Журнал Nutrition Journal стверджує, що ці вітаміни корисно вживати під час сніданку, але додає, що є багато іншої свіжої листової зелені та нежирного м’яса, з яких можна отримати ці вітаміни.

Може виникнути кишковий дисбаланс

Згідно зі Всесвітнім журналом гастроентерології, велика кількість насичених жирів або жирної їжі може фактично порушити природний баланс кишкової мікробіоти.

Коли ми їмо здоровіші жири, такі як жири з риби чи авокадо, ми допомагаємо балансу жирних кислот у нашому організмі. Але коли ми споживаємо велику кількість жирної їжі, яка містить більше не дуже здорових жирів, це може фактично вибити ситуацію з ладу.

Це відбувається тому, що оброблені жири та олії можуть створити більше кишкових бактерій, що шкодить необхідним бактеріям, які природним чином живуть у кишківнику.