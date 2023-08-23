Вот что произойдет с организмом, если ежедневно есть бекон: 8 неожиданных эффектов

Обогащает организм белком

Такое мясо дает организму нужный белок. Лишь один ломтик бекона средней толщины содержит примерно 3-4 г белка.

"Для тех, кто на диете с низким содержанием белка, добавление ломтика бекона в рацион может увеличить потребление белка и сытность пищи", - говорит диетолог Триста Бест.

Она советует добавлять бекон в салат, в бутерброды или есть его вместо завтрака из блинов, чтобы дольше оставаться сытым.

Можете получить вредные консерванты

Бекон считается обработанным мясом. А это значит, что он часто содержит добавки и консерванты, а они оказывают негативное влияние на здоровье.

К примеру, фосфат натрия является одной из самых распространенных добавок, его связывают с быстрым старением и возможным повреждением сосудов. Также в бекон добавляют нитрат натрия, который связывают с раком груди и простаты.

Поэтому нужно проверять этикетку продукта и искать отметку "необработанный" бекон. Также читать список ингредиентов, нет ли там опасных.

Увеличивается риск сердечных заболеваний

Обработанное красное мясо, включая бекон, оказывает потенциально негативное влияние на здоровье сердца при регулярном употреблении.

Согласно исследованию, опубликованному в Circulation, регулярное употребление этого мяса связано с повышением риска ишемической болезни сердца на 42% и риском диабета на 19%.

Еще более новый отчет, опубликованный в American Journal of Clinical Nutrition, показал, что употребление более 150 г обработанного мяса в неделю (примерно 5 ломтиков бекона) связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний почти на 46%.

Может навредить людям с высоким давлением

"Для тех, у кого уже диагностирована гипертония, или они находятся на грани заболевания, регулярное употребление бекона может быть опасной привычкой", - говорит Бест.

Это связано с тем, что бекон содержит много натрия, который может способствовать повышению давления, способствуя задержке воды и сужению кровеносных сосудов.

Кроме высокого содержания натрия, бекон также содержит высокий уровень насыщенных жиров, а иногда и трансжиров. А они могут привести к накоплению артериальных бляшек, дальнейшему сужению кровеносных сосудов и потенциальному ухудшению гипертонии.

Возрастает риск развития рака

Обработанные продукты, такие как бекон, колбасы и мясные деликатесы, классифицируются как канцероген группы 1. Доказано, что эти продукты иногда приводят к повышенному риску рака.

Согласно отчету, опубликованному в Nutrients, регулярное употребление обработанного мяса было связано с возможным повышенным риском рака желудка, пищевода, колоректального рака и поджелудочной железы. Однако это также зависит от других факторов образа жизни.

Получаете полезные жиры и вместе с ними не очень полезные

Бекон состоит в основном из 50% мононенасыщенных жиров, 40% насыщенных жиров и 10% полиненасыщенных жиров. Согласно The Nutrition Journal, все эти три жира могут быть частью хорошо сбалансированной диеты.

Как объясняет The Nutrition Journal, мононенасыщенные жиры действительно могут помочь сбалансировать уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний. Насыщенные жиры иногда имеют негативную репутацию, но они не так уж плохи.

Получите немного витаминов

В беконе есть большое количество витаминов, включая B6 и B12, а также железо, цинк, магний и селен.

Журнал Nutrition Journal утверждает, что эти витамины полезно употреблять во время завтрака, но добавляет, что есть много другой свежей листовой зелени и нежирного мяса, из которых можно получить эти витамины.

Может возникнуть кишечный дисбаланс

Согласно Всемирному журналу Гастроэнтерология, большое количество насыщенных жиров или жирной пищи может фактически нарушить естественный баланс кишечной микробиоты.

Когда мы едим здоровые жиры, такие как жиры из рыбы или авокадо, мы помогаем балансу жирных кислот в нашем организме. Но когда мы употребляем большое количество жирной пищи, содержащей больше не очень здоровых жиров, это может фактически выбить ситуацию из строя.

Это происходит потому, что обработанные жиры и масла могут создать больше кишечных бактерий, что вредит необходимым бактериям, естественным образом живущим в кишечнике.