Ось що станеться з організмом, якщо щодня лягати спати раніше 22-ої

Часто ми чули фразу, що хороший та якісний сон - запорука здорового організму. Насправді так і є, достатній нічний відпочинок має багато переваг.

Про те, чому варто лягати спати раніше 22-ої, розповіла нутриціолог Тетяна Бондаренко у своєму Instagram.

Бадьорість

За словами нутриціолога, коли людина встигає відпочити, вона почувається бадьоро та краще виконує будь-яку роботу, чи то фізичну, чи інтелектуальну.

Зниження ваги

Недостатній сон збільшує ризик появи зайвої ваги, якої потім дуже тяжко позбутись. Насправді кожна втрачена година сну збільшує індекс маси тіла. Лягаючи спати вчасно, можна легко позбутись зайвих кілограмів.

Підвищення лібідо

Коли людина висипається, то в неї налагоджується робота гормонів. Завдяки цьому покращується самопочуття та підвищується лібідо.

Здорова нервова система

Під час сну центральна нервова система перезавантажується. Якщо погано та мало спати, це призводить до значно більшої кількості стресу.

Збільшення продуктивності

Щоб бути зосередженим та продуктивним, лягайте спати раніше. Вчені підтвердили зв'язок між сном та концентрацією уваги. Щоб бути завжди уважним необхідно лягати спати раніше 22:30.

Міцніший імунітет

Чим більше організм втомлюється, тим він вразливіший до шкідливих бактерій, внаслідок чого легше піддається захворюванням. Якщо ви достатньо відпочиваєте, то імунна система буде краще боротись з вірусами.

Здоровий колір шкіри

Достатній сон відновлює та очищає пошкоджені клітини шкіри. Якщо ви постійно пізно лягаєте спати, то з часом можете помітити тьмяний колір обличчя. Насправді найкраща косметика - це хороший нічний відпочинок.

Менший ризик розвитку діабету

Недотримання циклів сну, необхідних організму, може порушити його нормальне функціонування. Люди, які мало сплять, мають значно вищий ризик захворіти на діабет.

Зниження больового порогу

Мається на увазі рівень подразнення, заподіюваний нервовій системі, при якому людина відчуває біль. Больовий поріг в кожного індивідуальний і він може значно понизитись, якщо висипатись.

Покращення пам'яті

Якісний сон покращує концентрацію уваги. Лягаючи спати вчасно, ви даєте можливість мозку "відпочити". Після чого він буде працювати набагато краще, при цьому зберігаючи пам'ять.

Багато хто намагається компенсувати недосипання на вихідних. Однак насправді це ніяк не допомагає організму відновитись. Проблеми вирішаться тільки регулярним достатнім сном. Якщо ви будете лягати спати раніше 22, то з часом привчитесь до режиму.