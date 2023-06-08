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Вот что произойдет с организмом, если каждый день пить газировку

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Четверг 08 июня 2023 14:51
Вот что произойдет с организмом, если каждый день пить газировку Можно ли часто пить газировку (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Газированная вода - неплохой способ достичь ваших целей гидратации, но нужно быть осторожными и соблюдать меру. Особенно популярны такие напитки среди детей. К тому же следует знать, какие проблемы могут возникнуть при ежедневном употреблении газированных напитков.

Об этом пишет EatingWell.

Что произойдет с организмом

Частое употребление газировки связано с увеличением веса, ожирением, диабетом 2 типа, заболеваниями сердца и почек.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biomimetics, употребление газировки связано с кариесом и потерей зубов.

"Любое кислое и все, что содержит много сахара, может вызвать "гниение" зубов или кариес", - говорит доктор медицинских наук Скотт Кардал.

Кроме вреда зубам, сладкие газированные напитки могут влиять на гигиену полости рта. Слюна играет решающую роль, поскольку она помогает нейтрализовать кислоту во рту и смывать частицы пищи и бактерии. Однако сладкая вода может уменьшить выработку слюны, усложняя борьбу с вредными бактериями.

Сладкая вода раздражает желудок

Если часто пить сладкую воду, то она может нанести вред слизистой желудка. Это может возникнуть у людей, имеющих проблемы с пищеварением.

Также может повыситься уровень сахара в крови и увеличиться риск инсулинорезистентности.

Газировка также содержит сахарный спирт. Он еще больше повышает вероятность отрыжки и газообразования. У некоторых может даже возникать диарея, если человек особенно чувствителен к сахарным спиртам.

К симптомам, указывающим на то, что вы слишком много пьете газировки, входят:

  • Боль в груди и изжога;
  • Расстройство пищеварения, тошнота, диарея и вздутие живота, вызванные большим количеством сахара или искусственных подсластителей;
  • Частое мочеиспускание;
  • Перепады настроения и слабости.

Специалисты говорят, что ежедневное употребление газировки не будет оказывать негативного влияния на организм, если употреблять ее в умеренных количествах. Следует помнить, что ничто не заменит простую воду, когда речь идет об увлажнении.

Ранее мы сообщали, зачем нужно пить теплую воду с утра и что даст эта привычка.

Также мы писали, какую воду нельзя пить во время еды.

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