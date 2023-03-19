Ось що станеться з організмом, якщо щодня пити чорний чай

Чай усуває неприємний запах з рота

"Чорний чай допомагає боротися з неприємним запахом з рота. Поліфеноли, присутні в чорному чаї, вбивають бактерії, які найчастіше викликають неприємний запах у ротовій порожнині. Майте на увазі, що додавання молочних продуктів у чашку може дещо змінити ці властивості", - розповідає стоматолог Майк Голпа.

Такий вплив чаю підтвердили дослідники з Університету Іллінойсу ще в 2003 році. Після інкубації трьох видів бактерій з поліфенолами, знайденими в чаї, вони виявили, що ті сповільнюють ріст цих бактерій на 30%.

Може сприяти схудненню

Однією з головних причин, чому люди тягнуться до чорного чаю вранці, є його стимулююча дія. Він допомагає людям прокинутися завдяки кофеїну в ньому.

"Ви можете відчути більше енергії і навіть зниження апетиту через вміст кофеїну в чорному чаї. Кофеїн діє як короткостроковий стимулятор, який може забезпечити позитивний вплив на рівень енергії й настрій", - стверджує дієтолог Гілларі Сесере.

Крім того, щоденне вживання кількох чашок чорного чаю може просто допомогти скинути непотрібні кілограми.

"Також було показано, що чай тимчасово знижує апетит, що може бути корисним для схуднення", - зазначає спеціаліст. Звичайно, за умови, що людина не з'їдає щоранку за чаєм кілька пампушок.

Запобігає розвитку інфекцій

Одна-дві чашки чорного чаю щодня можуть допомогти уникнути розвитку інфекцій у ротовій порожнині, зазначає лікар Майк Голпа.

"Чорний чай бореться з інфекціями порожнини рота. Ті самі поліфеноли, які борються з неприємним запахом з рота, борються з бактеріями, які можуть викликати стрептокок у горлі", - наголосив стоматолог.

За словами Дайан Маккей, дослідниці антиоксидантів з Університету Тафтса, якщо ви вже захворіли на стрептокок, то зменшити біль у горлі допоможе чорний чай.

"Під час застуди та болю в горлі гаряча чашка будь-якого чаю, швидше за все, допоможе негайно заспокоїти біль у горлі. Чорний чай, зелений і улун мають антиоксидантні та протизапальні властивості, які можуть допомогти полегшити симптоми", - наголошує Маккей.

Допомагає контролювати діабет

Вживання чорного чаю щодня допомагає контролювати стан діабетиків.

"Багато зусиль було докладено для пошуку ефективних інгібіторів глюкози з природних матеріалів. Існує потенціал для використання полісахариду чорного чаю в лікуванні діабету", - розповів провідний дослідник Haixia Chen.

Зменшує ризики розвитку карієсу

"Чорний чай бореться з карієсом. Напій є природним джерелом фтору. Поєднайте це з дубильними кислотами в чаї, які допомагають природним чином зміцнити зубну емаль, і ви отримаєте природний захист від карієсу", - стверджує Майк Голпа.

Чорний чай корисний для мозку

"Наші результати є першими доказами позитивного впливу вживання чаю на структуру мозку та свідчать про те, що регулярне вживання чаю має захисний ефект від пов’язаного з віком погіршення організації мозку", - заявив професор Фен Лей.

Також він зазначив, що попередні дослідження підтвердили, що люди, які п’ють чай, мають кращі когнітивні функції порівняно з людьми, які не п’ють чай.

"Наші поточні результати підтверджують попередні висновки, показуючи, що позитивні ефекти регулярного вживання чаю є результатом покращеної організації мозку, спричиненої запобіганням порушенням міжрегіональних зв’язків. Іншими словами, чорний чай корисний для вашого мозку", - зазначив науковець.