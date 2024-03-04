Ось що станеться з організмом, якщо часто їсти сирі яйця: ви будете здивовані

Ви можете заразитися сальмонелою

Докторки медичних наук Дженніфер Гілберт розповіла, сальмонела - це бактерія, яка живе у кишківниках тварин, зокрема і свійських птиць, і вона може забруднити внутрішню частину яйця ще до того, як утвориться шкаралупа.

Ця шкаралупа також може бути заражена сальмонелою вже після відкладання яєць.

Серед симптомів інфекції виділяють:

діарея

блювота

лихоманка

спазми у животі

Найбільш небезпечна сальмонела для дітей, що не досягли віку 5 років, дорослих, що старші 65 та тих, які мають ослаблений імунітет.

Не отримаєте білка з яєць

Люди можуть засвоїти приблизно 90% білка з вареного яйця та всього близько 50% - з сирого.

Можливо, це відбувається через фермент трипсин, який розщеплює білки, але може бути заблокований іншими ферментами, що містяться у сирих яйцях. Тепло може руйнувати інгібітори трипсину, і через це білок краще засвоюється.

Ви не зможете поглинати багато біотину

У сирих яйцях міститься специфічний білок авідин, який може пригнічувати засвоєння біотину - вітаміну B7. Але варіння яєць допомагає руйнувати авідин, тож якщо ви хочете отримати вітаміни.

Користь від споживання сирих яєць

Здоров'я очей

Яйця містять і каротиноїди, що мають антиоксидантні властивості. Також можна знайти і інші поживні речовини - наприклад, вітамін А, який може підтримувати здоров'я очей.

Джерело холіну

Багато людей споживають недостатньо холіну, щоб задовольнити свої щоденні потреби.

Важливо пам'ятати, що холін залишається дуже важливою поживною речовиною. Високе споживання холіну пов'язують зі зменшенням ризику інсультів.

Дженніфер Гілберт зазначила, що краще відмовитись від споживання сирих яєць. Все тому, що вживання сирих яєць може піддати вас ризику отруєння сальмонелою.