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Вот что произойдет с организмом, если часто есть сырые яйца: вы будете удивлены

Можно ли пить сырые яйца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Яйца считаются уникальным источником целого набора полезных для организма витаминов и минералов. Однако часто люди предпочитают питье сырых яиц. Такая привычка может быть опасна для здоровья

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Live Strong.

Вы можете заразиться сальмонеллой

Врачи медицинских наук Дженнифер Гилберт рассказала, что сальмонелла - это бактерия, живущая в кишечниках животных, в том числе и домашних птиц, и она может испачкать внутреннюю часть яйца еще до того, как образуется скорлупа.

Эта скорлупа также может быть заражена сальмонеллой уже после откладки яиц.

Среди симптомов инфекции выделяют:

  • диарея
  • рвота
  • лихорадка
  • спазмы в животе

Наиболее опасна сальмонелла для детей, не достигших 5 лет, взрослых старше 65 и имеющих ослабленный иммунитет.

Не получите белка из яиц

Люди могут усвоить примерно 90% белка из вареного яйца и всего около 50% из сырого.

Возможно, это происходит из-за фермента трипсин, который расщепляет белки, но может быть заблокирован другими ферментами, содержащимися в сырых яйцах. Тепло может разрушать ингибиторы трипсина, и поэтому белок лучше усваивается.

Вы не сможете поглощать много биотина

В сырых яйцах содержится специфический белок авидина, который может подавлять усвоение биотина - витамина B7. Но варка яиц помогает разрушать авидин, так что если вы хотите получить витамины.

Польза от употребления сырых яиц

Здоровье глаз

Яйца содержат и каротиноиды, обладающие антиоксидантными свойствами. Также можно найти и другие питательные вещества - например, витамин А, который может поддерживать здоровье глаз.

Источник холина

Многие потребляют недостаточно холина, чтобы удовлетворить свои ежедневные потребности.

Важно помнить, что холин остается очень важным питательным веществом. Высокое потребление холина связывается с уменьшением риска инсультов.

Дженнифер Гилберт отметила, что лучше отказаться от употребления сырых яиц. Все потому, что употребление сырых яиц может подвергнуть вас риску отравления сальмонеллой.

 
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