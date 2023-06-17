Ось що станеться, якщо часто залишати брудний посуд на ніч

Практичні причини мити посуд ввечері

Брудний посуд, залишки їжі - це чудовий розсадник шкідливих мікроорганізмів, особливо - влітку.

Це може стати причиною поширення мікробів на території всієї кухні. І ви навіть не здогадаєтеся, чому до вас прийшла "швидка Настя".

Особливо треба уважно стежити за чистотою, якщо до вас ходять в гості сусідські таргани, чи своїх ніяк не можете вивести.

Крім того - це зайва робота зранку, коли хочеться випити чашечку кави і почати свій день з позитиву, а не з брудного посуду. Тому краще знаходити у собі сили увечері.

Ось що кажуть про брудний посуд народні прикмети

Виявляється, брудний посуд може порушити енергетику вашої оселі і привернути негатив до вашої сім'ї.

Вважається, що звичка не мити посуд вчасно може призвести до сварок, хвороб та матеріальних труднощів.

В народі кажуть, якщо часто залишати посуд у раковині, можуть початися дрібні сварки, скандали. Ба більше - брудний посуд може призвести навіть до розлучень.

Раніше говорили, що не можна залишати посуд брудним, щоб привчити молоду сімейну пару до порядку і чистоти. Свекрухи стверджували, що брудний посуд у господині - це до біди. І це не дивно, якщо господиня (на якій раніше був цей обов'язок) не стежила за чистотою, це могло викликати скандали і сварки та рано чи пізно призвести до розставання.

А от езотерики стверджують, що брудний посуд, крім енергії, забирає успіх та гроші. Тому якщо хочете мати достаток, мийте посуд відразу, не залишайте його на ніч.