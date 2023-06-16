Літнє сонцестояння 2023: коли зустрічати і що треба встигнути зробити обов'язково

День літнього сонцестояння цього року ми зустрінемо 21 червня. В цю добу буде найдовший у році світловий день і найкоротша ніч. Такий період вважається дуже сильним енергетично, коли варто загадувати бажання, проводити обряди і дотримуватися заборон.

Що відомо про подію, як її зустріти - в матеріалі Styler далі.

Коли настане День літнього сонцестояння, і що він значить

У північній півкулі в 21 столітті сонцестояння влітку настає 20 або 21 червня. Цього року це трапиться 21-го числа.

Схід Сонця по Києву настане о 04:47, захід - о 21:14. День триватиме 16 годин 26 хвилин, а ніч - всього 7 годин 34 хвилини.

Сонцестоянням називають момент, коли сонце в своєму русі потрапляє в саму північну або південну точку. З цього часу, в Північній півкулі починається літо, а в Південній - зима.

Зворотний "поворот", тобто Зимове сонцестояння відбудеться 22 грудня 2023 року.

Енергетично цей день вкрай важливий. Сьогодні важливо позбутися від негативу і привернути в життя тільки хороше.

Як підготуватися до цього дня і правильно провести його

Фахівці радять провести день в позитивному ключі, розслабитися, старатися думати про хороше, світле, планувати своє майбутнє. Тож підготуйтеся заздалегідь до Дня сонцестояння, і розплануйте, як ви його проведете. Якщо ви працюєте, заздалегідь візьміть вихідний.

Варто вдягнути світлий одяг, або обрати яскраві сонячні кольори: червоний, оранжевий, жовтий, налаштуватися на позитив, усміхнутися своєму відображенню в дзеркалі.

Провести цей день варто з близькими, бажано ближче до водойми, а також сплести вінок з ароматних квітів. Адже форма вінка - коло - здавна символізувало у наших предків Сонце.

Подякуйте небесному світилу за все хороше у вашому житті, пробачте ворогів і загадайте найзаповітніше бажання - воно обов'язково здійсниться.

День літнього сонцестояння шанувався у всі часи (фото: freepik)

Як святкували сонцестояння в давні часи

Наші предки в цей день влаштовували масові гуляння, стрибали через багаття, зустрічали світанок на природі і вмивалися росою. Варто зазначити, що саме в цей час за старим календарем було свято Івана Купала, тому традиції згодом перенеслися на 7 липня.

Вважається, що роса в такий день має цілющу силу - нею потрібно вмитися, щоб отримати красу, відвести зло і захиститися від пристріту.

В День літнього сонцестояння колись ворожили і проводили ритуали для привернення любові та щастя.

У святкову ніч потрібно було зібрати 12 трав і покласти їх під подушку, а перед сном покликати судженого у свій сон. Вранці трави потрібно спалити.

Пропозиція руки та серця в цей день обіцяла щастя в особистому житті. Діти, які народилися 21 червня здатні знімати вроки та передбачати майбутнє.

Що не можна робити в День літнього сонцестояння

Не слід сьогодні сваритися, конфліктувати, лаятися, проявляти агресію, з'ясовувати стосунки, кричати, ображати один одного і ображатися.

Заборонено також сумувати, плакати, лінуватися, перебувати в апатії і зневірі, а також пускати будь-який негатив в своє життя.

Не варто одягати темний одяг і сіяти негатив навколо себе.

Якщо давно хотіли зробити карту бажань, цей день ідеально підходить для такого ритуалу!

Зробіть плакат з картинками того, що хочете отримати: щасливу сім'ю, дитину, авто, квартиру. Або ж візуалізуйте бажане у своєму смартфоні, створивши відеоколаж з фото.

Головне - щиро вірити в силу карти бажань, і вона обов'язково запрацює.