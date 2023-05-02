Ось що станеться з волоссям, якщо часто його розчісувати

Розчісування волосся - не просто процедура для їх розплутування. У процесі розподіляється по всій довжині шкірне сало з поверхні голови. Тому дівчатам варто не робити цього занадто часто.

Про це повідомила дерматолог та трихолог Маріанна Петришин в Instagram .

Що станеться

За словами експерта, якщо упродовж дня часто розчісувати волосся, то шкірне сало буде розподілятися по всіх довжині.

Також дуже розпушуються кінчики. В результаті ви отримуєте жирні корені, недоглянуте волосся та розпушені кінчики.

Як правильно вибрати шампунь для волосся

Основне, на що радить трихолог звертати увагу - це стан шкіри голови та волосся. Проте, не варто забувати, що основна функція шампуню - це очищення.

Тому, очікувати, що шампунь вирішить ті чи інші проблеми не варто. Важливо обирати той шампунь, який очистить волосся в міру його забруднення.

Зокрема, для сухої шкіри голови варто обирати м’які шампуні, які не будуть агресивними, щоб не пересушити шкіру ще більше.

Для жирної шкіри голови необхідні шампуні, які стабілізуватимуть вироблення себуму та матимуть антибактеріальний ефект.

Причинами надмірної жирності волосся можуть стати:

гормональні збої в організмі;

прийом певних ліків;

неправильне, незбалансоване харчування;

спадковість;

За словами лікаря, це проблема, яка піддається корекції, однак, не варто займатися самодіагностикою та самолікування.

До того ж варто знати, що нефарбоване волосся потребуватиме зовсім іншого догляду.

"Зі шкірою голови, як і зі шкірою волосся не варто нехтувати очищенням, адже це фундаментальний етап догляду", - йдеться у повідомленні.