Ось що станеться з організмом, якщо ви будете замало їсти білка

Чим важливий білок для організму

"Білок - цеглинки, на яких функціонує багато процесів. Це не тільки будівельний матеріал для м’язів, а й для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи. В білків є ще й транспортна функція", - каже нутриціолог.

Вона наголошує, що повинен бути баланс білка у раціоні, оскільки переїдання також шкідливе.

"Білки не запасаються, тому повинні надходити в організм щодня. Якщо споживаємо їх замало, падає й синтез вироблення власних білків", - пояснює Голобородько.

Нутриціолог зазначає, що білки - це довгі ланцюги амінокислот. Їх є 21, з них 12 наше тіло може синтезувати самостійно, а 9 незамінних амінокислот треба отримувати з їжі.

"Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти. Рослинні (окрім сої, в сої все повноцінне) - деякі продукти 10, щось 18, а щось 8 амінокислот. Тобто на веган та вегетаріанському раціоні, щоб отримати все необхідне, треба дуже міксувати", - каже експерт.

Які наслідки від дефіциту білка: