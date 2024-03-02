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Ось що станеться з організмом, якщо ви будете замало їсти білка

Які наслідки від дефіциту білка (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Білки повинні складати третину калорійності раціону. Інакше якщо в організмі виникне дефіцит, це спричинить ряд проблем зі здоров'ям.

Про те, чим важливі білки і що станеться з організмом, якщо їх їсти замало, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Чим важливий білок для організму

"Білок - цеглинки, на яких функціонує багато процесів. Це не тільки будівельний матеріал для м’язів, а й для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи. В білків є ще й транспортна функція", - каже нутриціолог.

Вона наголошує, що повинен бути баланс білка у раціоні, оскільки переїдання також шкідливе.

"Білки не запасаються, тому повинні надходити в організм щодня. Якщо споживаємо їх замало, падає й синтез вироблення власних білків", - пояснює Голобородько.

Нутриціолог зазначає, що білки - це довгі ланцюги амінокислот.  Їх є 21, з них 12 наше тіло може синтезувати самостійно, а 9 незамінних амінокислот треба отримувати з їжі.

"Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти. Рослинні (окрім сої, в сої все повноцінне) - деякі продукти 10, щось 18, а щось 8 амінокислот. Тобто на веган та вегетаріанському раціоні, щоб отримати все необхідне, треба дуже міксувати", - каже експерт.

Які наслідки від дефіциту білка:

  • людина стає дратівливою і втрачає концентрацію
  • важко схуднути чи набрати вагу
  • порушення режиму сну
  • порушиться вироблення ферментів. А ще частини амінокислот, які є паливом для кишківника
  • порушиться менструальний цикл
  • якщо мало амінокислот, будуть дефіцити по мінералах
  • погано регулюється тиск
  • погано загоюватимуться рани

 

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