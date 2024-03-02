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Вот что произойдет с организмом, если вы будете мало есть белка

Суббота 02 марта 2024 07:02
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Вот что произойдет с организмом, если вы будете мало есть белка Какие последствия дефицита белка (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Анастасия Голобородько

Белки должны составлять треть калорийности рациона. Иначе если в организме возникнет дефицит, это повлечет за собой ряд проблем со здоровьем.

О том, чем важны белки и что произойдет с организмом, если их есть мало, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Чем важен белок для организма

"Белок - кирпичики, на которых функционирует много процессов. Это не только строительный материал для мышц, но и для органов, тканей, даже гормонов, ферментов, антител иммунной системы. У белков есть еще и транспортная функция", - говорит нутрициолог.

Она отмечает, что должен быть баланс белка в рационе, поскольку переедание тоже вредно.

"Белки не запасаются, поэтому должны поступать в организм каждый день. Если мы употребляем их мало, падает и синтез выработки собственных белков", - объясняет Голобородько.

Нутрициолог отмечает, что белки - это длинные цепи аминокислот. Их 21, из них 12 наше тело может синтезировать самостоятельно, а 9 незаменимых аминокислот надо получать из пищи.

"Если коротко: все животные продукты содержат все незаменимые аминокислоты. Растительные (кроме сои, в сое все полноценное) - некоторые продукты 10, некоторые продукты 18, а некоторые продукты 8 аминокислот. То есть на веган и вегетарианском рационе, чтобы получить все необходимое, надо очень миксовать", - говорит эксперт.

Какие последствия от дефицита белка:

  • человек становится раздражительным и теряет концентрацию
  • трудно похудеть или набрать вес
  • нарушение режима сна
  • нарушится выработка ферментов. А еще части аминокислот, которые являются топливом для кишечника
  • нарушится менструальный цикл
  • если мало аминокислот, будут дефициты по минералам
  • плохо регулируется давление
  • будут плохо заживать раны

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