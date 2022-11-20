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Ось що сприяє передчасному старінню шкіри: ці помилки роблять усі дівчата

Які помилки у догляді за шкірою не можна робити (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Надмірне використання косметики та поганий догляд лише шкодить шкірі, вона висихає та передчасно старіє. Без належного зволоження, догляду та необхідних поживних речовин стан шкіри буде суттєво погіршуватись.

Про це пише SantePlus.

Часто жінки з проблемною шкірою не звертають до фахівців, а відразу купують не професійні засоби, які лише погіршують ситуацію. Однак, важливо користуватись тими засобами, які підходять під ваш тип шкіри.

До того ж варто відмовитись від деяких шкідливих звичок, які можуть завдати довгострокової шкоди.

Поширені помилки

Нехтувати сонцезахисним кремом

Сонце - найбільший ворог вашої шкіри. Часто люди думають, що сонце дає лише користь, адже воно дає вітамін D і дарує неперевершену засмагу, але його УФ-промені прискорюють процес старіння шкіри.

Тому важливо завжди захищати своє обличчя та фільтрувати ці сонячні промені, особливо в літній сезон.

Відсутність збалансованого харчування

Багато людей досі не розуміють зв’язку між дієтою та здоров’ям шкіри. Однак це тісно пов’язано. Продукти харчування, які ми споживаємо щодня, впливають не тільки на організм, а також відіграють впливають на стан шкіри.

Важливо пам'ятати, що надлишок жиру та цукру призводить до дисбалансу шкіри. Звідси утворюються прищі та темні кола під очима.

Тому, щоб зберегти шкіру здоровою, молодою та сяючою, потрібно їсти фрукти та овочі, які є важливим джерелом вітамінів і мінералів. Шкіра в основному потребує вітамінів А і С.

Недостаток води

Вода цінна як для тіла, так і для шкіри обличчя. Зневоднення призводить до сухості шкіри та появи численних видимих зморшків. Тому немає кращого засобу проти старіння, ніж вода.

Недогляд за шиєю

Зазвичай жінки акцентують увагу на рисах обличчя, а про шию забувають. Однак це дуже чутлива зона, яка також є жертвою плям, зморшок і складок.

Зокрема, після нанесення крему на обличчя, не варто забувати про шию та груди.

Не знімати макіяж на ніч

Часто перед сном жінки через втому лінуються зняти денний макіяж. Це найбільша помилка, яка завдасть великої шкоди шкірі. В результаті можуть виникнути прищі та утворяться передчасні зморшки.

Раніше ми називали засоби для макіяжу, якими не можна користуватись в холодну пору року.

Також ми писали, як допомогти шкірі рук взимку, якщо крем не допомагає.

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