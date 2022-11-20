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Вот что способствует преждевременному старению кожи: эти ошибки совершают все девушки

Какие ошибки в уходе за кожей нельзя совершать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чрезмерное использование косметики и плохой уход только вредит коже, она высыхает и преждевременно стареет. Без надлежащего увлажнения, ухода и необходимых питательных веществ состояние кожи будет существенно ухудшаться.

Об этом пишет SantePlus.

Часто женщины с проблемной кожей не обращают к специалистам, а сразу покупают не профессиональные средства, которые только усугубляющие ситуацию. Однако, важно пользоваться теми средствами, которые подходят под ваш тип кожи.

К тому же следует отказаться от некоторых вредных привычек, которые могут нанести долговременный ущерб.

Распространенные ошибки

Пренебрегать солнцезащитным кремом

Солнце - самый большой враг вашей кожи. Часто люди думают, что солнце приносит только пользу, ведь оно дает витамин D и дарит непревзойденный загар, но его УФ-лучи ускоряют процесс старения кожи.

Поэтому важно всегда защищать свое лицо и отфильтровывать эти солнечные лучи, особенно в летний сезон.

Отсутствие сбалансированного питания

Многие до сих пор не понимают связи между диетой и здоровьем кожи. Однако это тесно связано. Продукты питания, которые мы потребляем ежедневно, влияют не только на организм, а также оказывают влияние на состояние кожи.

Важно помнить, что избыток жира и сахара приводит к дисбалансу кожи. Отсюда образуются прыщи и темные круги под глазами.

Поэтому, чтобы сохранить кожу здоровой, молодой и сияющей нужно есть фрукты и овощи, которые являются важным источником витаминов и минералов. Кожа в основном нуждается в витаминах А и С.

Недостаток воды

Вода ценна как для тела, так и для кожи лица. Обезвоживание приводит к сухости кожи и появлению многочисленных видимых морщин. Поэтому нет лучшего средства против старения, чем вода.

Уход за шеей

Обычно женщины акцентируют внимание на чертах лица, а о шее забывают. Однако это очень чувствительная зона, которая также является жертвой пятен, морщин и складок.

В частности, после нанесения крема на лицо, не стоит забывать о шее и груди.

Не снимать макияж на ночь

Часто перед сном женщины из-за усталости ленятся снять дневной макияж. Это самая большая ошибка, которая нанесет большой вред коже. В результате могут возникнуть прыщи и образуются преждевременные морщинки.

Раньше мы называли средства для макияжа, которыми нельзя пользоваться в холодное время года.

Также мы писали, как помочь коже рук зимой, если крем не помогает.

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