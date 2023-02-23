UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось що допоможе ефективно захистити кімнатні рослини від котів та собак

Як захистити рослини від домашніх тварин (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто домашні тварини проявляють інтерес до кімнатних рослин: гризуть листочки, та скидають на підлогу вазони. Врятувати рослини можна за допомогою народних способів.

Як ефективно вберегти рослини - читайте в матеріалі Styler нижче.

Чому тварини їдять рослини

Загалом в природі тварин властиво "щипати" траву, це означає, що їх організм потребує зелені як додаткового джерела корисних мікроелементів. Також волокна рослин допомагають очищати шлунок тварин від шерсті.

До того ж чотирилапі люблять гризти квіти, грати з ними і навіть використовувати вазони як туалети, ставлячи життя рослини під загрозу. Тому важливо вберегти рослину від "домашніх шкідників".

Як захистити рослини

Високе місце

Щоб відучити тварин псувати квіти, розміщуйте їх в недоступному місці.

Намагайтеся не ставити горщики на підвіконня, адже коти завжди вважають це місце своїм. Якщо звільнити підвіконня неможливо, настеліть на нього фольгу, яка шарудить або приклейте липкий скотч - чотирилапому це точно не сподобається.

Народні засоби

Тварини не подобається запах цитрусових, перцю, оцту, гірчиці, спирту та лаванди. Можна зробити спрей з додаванням ефірних олій, розставити біля горщиків миски з пекучими спеціями або розкласти на підвіконнях шматочки лимона.

Також перешкодити тварині рити землю в горщику можуть декоративні камені.

Пульверизатор із водою

Це класична техніка "дресирування" кішок. Важливо, що пульверизатор потрібно тримати під рукою постійно, щоб бути готовим скористатися ним, коли тварина прямує до вазонів.

В результаті у вихованця розвинеться страх перед неминучим покаранням за спробу пограти з рослиною.

Особисті рослини

Щоб відволікти кішку від кімнатних рослин, можна надати їй кілька власних рослин. Вазон із котячою м'ятою - один із найкращих варіантів. Можна також поставити лоток з пророщеною пшеницею.

Раніше ми називали хвороби, якими можна заразитися від домашніх тварин.

Також ми писали, як домашні тварини впливають на здоров'я дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
собакавазоникомнатные растения