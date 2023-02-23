Ось що допоможе ефективно захистити кімнатні рослини від котів та собак

Часто домашні тварини проявляють інтерес до кімнатних рослин: гризуть листочки, та скидають на підлогу вазони. Врятувати рослини можна за допомогою народних способів.
Як ефективно вберегти рослини - читайте в матеріалі Styler нижче.
Загалом в природі тварин властиво "щипати" траву, це означає, що їх організм потребує зелені як додаткового джерела корисних мікроелементів. Також волокна рослин допомагають очищати шлунок тварин від шерсті.
До того ж чотирилапі люблять гризти квіти, грати з ними і навіть використовувати вазони як туалети, ставлячи життя рослини під загрозу. Тому важливо вберегти рослину від "домашніх шкідників".
Високе місце
Щоб відучити тварин псувати квіти, розміщуйте їх в недоступному місці.
Намагайтеся не ставити горщики на підвіконня, адже коти завжди вважають це місце своїм. Якщо звільнити підвіконня неможливо, настеліть на нього фольгу, яка шарудить або приклейте липкий скотч - чотирилапому це точно не сподобається.
Народні засоби
Тварини не подобається запах цитрусових, перцю, оцту, гірчиці, спирту та лаванди. Можна зробити спрей з додаванням ефірних олій, розставити біля горщиків миски з пекучими спеціями або розкласти на підвіконнях шматочки лимона.
Також перешкодити тварині рити землю в горщику можуть декоративні камені.
Пульверизатор із водою
Це класична техніка "дресирування" кішок. Важливо, що пульверизатор потрібно тримати під рукою постійно, щоб бути готовим скористатися ним, коли тварина прямує до вазонів.
В результаті у вихованця розвинеться страх перед неминучим покаранням за спробу пограти з рослиною.
Особисті рослини
Щоб відволікти кішку від кімнатних рослин, можна надати їй кілька власних рослин. Вазон із котячою м'ятою - один із найкращих варіантів. Можна також поставити лоток з пророщеною пшеницею.
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