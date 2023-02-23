RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот что поможет эффективно защитить комнатные растения от кошек и собак

Как защитить растения от домашних животных (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто домашние животные проявляют интерес к комнатным растениям: грызут листочки и сбрасывают на пол вазоны. Спасти растения можно с помощью народных способов.

Как эффективно уберечь растения - читайте в материале Styler ниже.

Почему животные едят растения

В общем в природе животных свойственно "щипать" траву, это означает, что их организм нуждается в зелени как дополнительном источнике полезных микроэлементов. Также волокна растений помогают очищать желудок животных от шерсти.

К тому же четырехлапые любят грызть цветы, играть с ними и даже использовать вазоны как туалеты, ставя жизнь растения под угрозу. Поэтому важно уберечь растение от "домашних вредителей".

Как защитить растения

Высокое место

Чтобы отучить животных портить цветы, размещайте их в недоступном месте.

Старайтесь не ставить горшки на подоконник, ведь коты всегда считают это место своим. Если освободить подоконник невозможно, выстелите на него шуршащую фольгу или приклейте липкий скотч - четырехлапому это точно не понравится.

Народные средства

Животным не нравится запах цитрусовых, перца, уксуса, горчицы, спирта и лаванды. Можно сделать спрей с добавлением эфирных масел, расставить возле горшков миски со жгучими специями или разложить на подоконниках кусочки лимона.

Также помешать животному рыть землю в горшке могут декоративные камни.

Пульверизатор с водой

Это классическая техника "дрессировки" кошек. Важно, что пульверизатор нужно держать под рукой постоянно, чтобы быть готовым воспользоваться им, когда животное направляется к горшкам.

В результате у питомца разовьется страх перед неизбежным наказанием за попытку поиграть с растением.

Личные растения

Чтобы отвлечь кошку от комнатных растений, можно предоставить ей несколько своих растений. Вазон с кошачьей мятой - один из лучших вариантов. Можно также поставить лоток с пророщенной пшеницей.

Раньше мы называли болезни, которыми можно заразиться от домашних животных.

Также мы писали, как домашние животные влияют на здоровье детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
собакавазоникомнатные растения