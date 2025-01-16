Ось що робіть з хлібом перед споживанням, щоб він не шкодив фігурі

Хліб часто вважають ворогом під час схуднення, але це не так. Лікар поділився способом, як заморожування хліба може перетворити вуглеводи на клітковину.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Доктор Карен Аларкон
Під час вибору хліба варто орієнтуватися на такі показники: сорт борошна, кількість різноманітних домішок, солі та цукру.
Краще вибирати хліб, випечений із цільного зерна чи висівковий, адже ньому містяться оболонки, багаті на клітковину, вітаміни групи В, Е, залізо, цинк і селен.
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