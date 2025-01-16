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Ось що робіть з хлібом перед споживанням, щоб він не шкодив фігурі

Як зробити хліб корисним для фігури (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хліб часто вважають ворогом під час схуднення, але це не так. Лікар поділився способом, як заморожування хліба може перетворити вуглеводи на клітковину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Деталі способу

Доктор Карен Аларкон

Під час вибору хліба варто орієнтуватися на такі показники: сорт борошна, кількість різноманітних домішок, солі та цукру.

Краще вибирати хліб, випечений із цільного зерна чи висівковий, адже ньому містяться оболонки, багаті на клітковину, вітаміни групи В, Е, залізо, цинк і селен.  

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