7 місць, де ніколи не можна зберігати хліб

Хліб - один з найпоширеніших продуктів на нашому столі, який, однак, швидко черствіє. Деякі місця можуть здатися ідеальними для зберігання хліба, але насправді вони можуть призвести до того, що він псується дуже швидко.

Про місця, де краще ніколи не зберігати хліб, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де не можна зберігати хліб

У холодильнику

Вважається, що хліб в холодильнику може зберігатися довше, але насправді це не найкраще місце для нього. Понижена температура сприяє швидшому випаровуванню вологи з виробу.

Тож доволі швидко хліб втрачає свою м’якість та черствіє. Нерідко відбувається інший неприємний процес - пліснявіння хліба; в цьому випадку безпечніше викинути всю заражену спорами буханку.

У пластикових пакетах без вентиляції

Хліб, який зберігається у пластикових пакетах без вентиляційних отворів, може запліснявіти. Пластик не пропускає повітря, тому в упаковці створюється підвищена вологість, що сприяє росту плісняви.

На сонці або в теплих місцях

Сонячне світло та тепло, наприклад, від плити, батареї або поверхні холодильника, можуть погіршити якість хліба. Вони прискорюють процес вивітрювання вологи з хліба і можуть зробити його більш сухим. Якщо хліб буде перебувати в теплих умовах, це також підвищить ризик утворення плісняви.

Разом з продуктами з сильним запахом

Хліб є пористим продуктом, тому він швидко вбирає запахи з навколишнього середовища. Якщо зберігати хліб поруч із продуктами з яскраво вираженим запахом (наприклад, часником, цибулею чи рибою), його аромат може неприємно змінитися.

Разом з іншими сортами хліба

Хлібини з різних сортів борошна слід зберігати окремо. Причина полягає в різниці мікрофлори, до того ж одна завжди буде негативно впливати на іншу. Через це хліб буде швидко псуватися.

Сорти хліба краще зберігати окремо (ілюстративне фото: Pixabay)

У закритих контейнерах без циркуляції повітря

Якщо ви вирішили зберігати хліб у контейнері або хлібниці, переконайтесь, що він має отвори для вентиляції. У герметично закритих контейнерах хліб швидко стає вологим, що сприяє росту бактерій і плісняви.

В теплих кімнатах з підвищеною вологістю

Підвищена вологість - не найкращі умови для зберігання хліба оскільки це може призвести до швидкого псування. Висока вологість сприяє розвитку плісняви, і хліб швидко втратить свою свіжість.

Як зберегти свіжість хліба

Для оптимального зберігання хліба використовуйте дерев'яну або керамічну хлібницю з вентиляційними отворами. Якщо ви хочете зберегти хліб надовго, можна також заморозити його при -18 градусів, це дозволить зберегти продукт на декілька тижнів або навіть місяців.

Також хліб можна зберігати в хлібниці, час від часу дезінфікуючи її оцтом, або в лляній тканині, паперовому пакеті або багатошаровому мішечку.