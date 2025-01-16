Вот что делайте с хлебом перед употреблением, чтобы он не вредил фигуре

Детали способа

Доктор Карен Аларкон

При выборе хлеба стоит ориентироваться на такие показатели: сорт муки, количество разнообразных примесей, соли и сахара.

Лучше выбирать хлеб, выпеченный из цельного зерна или отрубной, ведь в нем содержатся оболочки, богатые клетчаткой, витаминами группы В, Е, железом, цинком и селеном.