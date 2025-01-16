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Вот что делайте с хлебом перед употреблением, чтобы он не вредил фигуре

Как сделать хлеб полезным для фигуры (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хлеб часто считают врагом во время похудения, но это не так. Врач поделился способом, как замораживание хлеба может превратить углеводы в клетчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Детали способа

Доктор Карен Аларкон

При выборе хлеба стоит ориентироваться на такие показатели: сорт муки, количество разнообразных примесей, соли и сахара.

Лучше выбирать хлеб, выпеченный из цельного зерна или отрубной, ведь в нем содержатся оболочки, богатые клетчаткой, витаминами группы В, Е, железом, цинком и селеном.

 

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