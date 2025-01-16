Вот что делайте с хлебом перед употреблением, чтобы он не вредил фигуре

Хлеб часто считают врагом во время похудения, но это не так. Врач поделился способом, как замораживание хлеба может превратить углеводы в клетчатку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Доктор Карен Аларкон
При выборе хлеба стоит ориентироваться на такие показатели: сорт муки, количество разнообразных примесей, соли и сахара.
Лучше выбирать хлеб, выпеченный из цельного зерна или отрубной, ведь в нем содержатся оболочки, богатые клетчаткой, витаминами группы В, Е, железом, цинком и селеном.
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