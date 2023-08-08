Ось що повинні зробити батьки, щоб зберегти серце дитини здоровим

На що звернути увагу батькам

Дитячий кардіолог та ревматолог Марія Павленко розповіла, що серце дитини починає формуватися ще на 4 тижні вагітності.

Після народження дитини батьки повинні сприяти здоровому способу життя малюка. Передусім для підтримки чудового стану організму та профілактики серцево-судинних захворювань у дорослому віці.

Як зберегти серце здоровим

Здорове збалансоване харчування

Повноцінне харчування важливе не тільки для міцності серця, а й для повноцінно росту та розвитку дитини. Грудне вигодовування вважається найкращим харчуванням для дітей до 4-6 місяців. Рекомендовано продовжувати до 12 місяців.

У будь-якому віці важливо пропонувати порції відповідно до віку дитини та енергетичних потреб організму, що росте. Не перегодовувати тане змушувати дитину їсти насильно.

Різноманітні овочі та фрукти повинні бути кожного дня у раціоні. Кожен прийом їжі має містити принаймні один фрукт чи овоч. Соки краще замінити цільними фруктами.

До того ж надавати перевагу краще цілозерновим крупам та хлібу.

Важливо також регулювати споживання солі та цукру відповідно до віку. Багато солі в їжі є фактором ризику підвищеного артеріального тиску (артеріальної гіпертензії).

Батьки повинні знати, що не існує ніяких спеціальних вітамінів чи БАДів, які впливали б на серце та допомагали профілактувати саме серцево-судинні захворювання.

Спорт

Дітям рекомендовано приділяти активному фізичному навантаженню мінімум 60 хв на день. Цей час можна розділити на кілька підходів по 15-20 хвилин, наприклад.

Окремо дітям рекомендують 3 рази на тиждень мати фізичні навантаження для зміцнення м’язів та кісток (наприклад, гімнастика, футбол, присідання).

Фізична активність корисна не тільки для серця та судин, а й помічна для всього організму. До того ж це чудовий метод, щоб упоратися зі стресом.

Повноцінний сон

Здоровий сон - це важлива складова для підтримки здоров’я.

Щодо кількості годин сну на добу для дітей різного віку Американська академія дослідження сну встановила такі показники:

немовлята до одного року - 12-16 годин в добу

діти від 1 до 2 років - 11-14 годину

діти 3-5 років - 10-13 годин

діти 6-12 років - 9-12 годин

діти 13-18 років - 8-10 годин

В ідеалі сон повинен бути безперервним.

Обмежте користування гаджетами

Рекомендовано обмежувати час користування гаджетами до 2-х годин на день.

Дітям до 2-х років бажано не використовувати екрани взагалі. Найкраще замінити цей час прогулянками на вулиці, активним відпочинком зі всією сім’єю, відвідуванням секцій та гуртків.

Зменште стрес

Кардіолог каже, що це важлива складова для гармонійного розвитку та міцного здорового серця дитини. На жаль, під час війни стрес став невіддільною частиною нашого життя.

Тому батьки повинні розповідати та пояснювати дитині те, що відбувається навколо, створювати відкрите середовище для спілкування та емоційної взаємодії.

Шкідливі звички

Слід розповідати та пояснювати дітям про негативний вплив шкідливих звичок для стану серця та судин. Важливо також показувати дитині власний приклад, як-от відмовитися від куріння та не дозволяти іншим курити в присутності дитини.

Все тому, що як активне, так і пасивне (вдихання диму) куріння дуже негативно впливає на стан судин людини.

Періодичні профілактичні огляди у педіатра

З трьох років варто вимірювати дитині артеріальний тиск раз на рік. Також слід профілактично здавати кров на ліпідограму (вміст різних ліпідів та холестерину):

перший раз у віці 9-11 років

другий раз - у 17-21 рік

Не можна також забувати про щеплення відповідно до віку. До речі, дітям, які мають хвороби серця, можна і потрібно вакцинуватись. Щеплення може бути протипоказано лише в окремих рідкісних випадках.