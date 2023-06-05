Ці прості звички день за днем вбивають ваше серце: правда від кардіолога

Ваше здорове серце може щодня страждати від ваших нездорових звичок, які день за днем "вбивають" цей головний орган.

Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Іванюк.

Шкідливі звички

Куріння, алкоголь, малоактивний спосіб життя, поїсти на ніч солоденького - все це ті фактори, які збільшують ризики серцево-вудинних захворювань.

"Якщо пацієнт має ці звички, я одразу розумію, що тут можуть бути проблеми із серцем", - повідомила кардіолог.

Забагато солі

Тут йдеться не лише про сіль, яку ви додаєте до страв: її багато у консервації, магазинних соусах, ковбасах тощо.

Багато солі в раціоні - це набряки і, відповідно, високий тиск, навантаження на нирки, судини, тканини.

Ви не стежите за вагою

Надмірна маса тіла негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину.

Тому завжди варто стежити за своїм індексом маси тіла (ІМТ).

У вас високий артеріальний тиск

Ви не стежите за тиском, називаєте "робочими" високі показники, адже думаєте, що вам з ними і так нормально.

"Показники свого тиску треба знати. Норма до ​​140/90. Якщо вище - це ризик отримати в майбутньому інфаркт, інсульт, серцеву недостатність. Окрім того, відбувається травмування артерій і вони стають менш еластичними", - попередила кардіолог.

Ви не перевіряєте пульс

Як правило у здорової людини пульс від 60 до 90 на хвилину в стані спокою.

Відхилення від норми може свідчити про захворювання щитоподібної залози, шлунково-кишкового тракту, анемії, детринованості (зниження і неможливість виконати певне навантаження повністю) тощо.

"Якщо ви помітили у себе якісь із цих факторів, рекомендую обов'язково записатися на консультацію до кардіолога!" - резюмувала Наталя Іванюк.