Ось що потрібно зробити, щоб підготувати машину до осені

Що потрібно зробити

Щоб дощі та зливи не застали вас зненацька, прочистіть заздалегідь дренажні отвори, куди стікає вода з лобового скла. Бруд та листя забиває їх і, як наслідок, волога гірше відводиться.

Також варто перевірити стан світлових приладів та двірників. Замініть їх, якщо старі служать неналежним чином, адже на них чекає велика робота в дощ та сніг.

Перевірте кондиціонер та обігрівач, необхідно щоб обдув йшов добре і салон швидко прогрівався. Замініть салонний фільтр, прочистіть радіатор і перевірте справність датчика клімат-контролю.

Не варто забувати про заміну сезонної гуми. Про неї вже треба замислитись, коли температура встановиться на позначці нижче 5°C.

До того ж важливо приділити увагу кузову, при цьому варто пильно оглянути крила, капот і пороги. Саме ці місця є розсадниками корозії.

До настання холодів і перших заморозків необхідно також зарядити або замінити акумулятор.

Окрім того, рясні опади та низька температура створюють додаткові загрози водіям. Важливо мати в цей період вже перевірену та надійну гальмівну систему, щоб не потрапити у неприємну та небезпечну ситуацію.

Як правильно їздити в осінню погоду

Осінь несе в собі не тільки красу, але й небезпеку для автомобілістів. Тому, щоб не втратити контроль, перед калюжею варто зменшити швидкість, щоб колеса добре зчепилися з дорожнім покриттям під час потрапляння у воду.

Крім того, варто бути особливо обережним у вечірню пору. Вже о 18-й годині може бути темно і в цю годину люди повертаються з роботи додому, тому на вулицях може бути дуже жвавий та хаотичний рух. Для безпеки пішоходів краще дотримуватися швидкості 50-60 км/год.

Важливо, перед початком поїздки перевіряти прогноз погоди, але будьте готові до різкої зміни погодних умов.