Ось що потрібно зробити після прийняття душу: це суттєво допоможе зекономити

Взимку доводиться платити великі суми за комунальні послуги. Однак, щоб зекономити, допоможе маленька хитрість. Зокрема, після прийняття душу варто двері залишити відчиненими.

Фахівці кажуть, що незалежно від того, приймаєте душ чи ванну, ви завжди повинні двері ванної кімнати залишати відкритими.

Яка причина

Важко встояти перед приємним гарячим душем, особливо після довгого дня в офісі. Однак, настав час економити з огляду на стрімке зростання цін на енергоносії.

Можна довше обігрівати свій будинок, залишивши двері ванної кімнати відчиненими після прийняття душу чи ванни.

Насолоджуйся теплою порою

Дійсно пара та тепло з ванної кімнати можуть поширюватися в навколишні кімнати будинку. В результаті вам не потрібно буде вмикати опалення, що дозволить фактично досягти значної економії електроенергії.

Те ж саме стосується кухонних дверей. Після того, як ви приготували їжу в духовці, не забудьте залишити двері цієї кімнати відчиненими. Таким чином тепло поширюватиметься в інші кімнати.

Знизиться вологість у ванній та інших кімнатах будинку

Через душ, ванну та сушінням одягу у ванній кімнаті утворюється велика кількість водяної пари. Це може спричинити серйозні проблеми з вологістю, особливо якщо у ванній немає вікон.

Щоб уникнути цього, рекомендується провітрювати. Для цього залиште двері цієї кімнати відкритими якомога довше, щоб запобігти поширенню цвілі.

Також можна встановити осушувачі повітря, особливо в приміщеннях, які погано провітрюються.