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Зробіть це перед використанням нових засобів для обличчя і шкіра скаже вам "дякую"

Понеділок 03 лютого 2025 18:01
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Зробіть це перед використанням нових засобів для обличчя і шкіра скаже вам "дякую" Як протестувати нову косметику для обличчя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перш ніж використовувати новий засіб для шкіри, дерматологи рекомендують спочатку протестувати його. Необхідно виконати кілька дій, щоб запобігти алергії та іншим проблемам.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт American Academy of Dermatology.

Як перевірити засіб

Іноді інгредієнт у засобі може спричинити алергічний контактний дерматит, який може призвести до почервоніння шкіри, свербежу і набряку.

На щастя, випробування засобів для догляду за шкірою спочатку на кількох невеликих ділянках шкіри може допомогти уникнути цього.

Щоб перевірити засіб, варто виконати наступні кроки:

  • Нанесіть засіб на ділянку двічі на день протягом семи-десяти днів. Виберіть місце на шкірі, де продукт не буде розтиратися або змиватися, наприклад, нижню сторону руки або згин ліктя
  • Залиште продукт на шкірі. Якщо ви тестуєте засіб, який зазвичай змиваєте, наприклад вмивачку, то тримайте її на шкірі 5 хвилин або стільки, скільки вказано в інструкції
  • Ретинол і гліколева кислота можуть подразнювати шкіру. Це нормальний тимчасовий ефект
  • При алергії змийте засіб якомога швидше та не використовуйте його знову. За потреби нанесіть вазелін, щоб покращити стан шкіри

Після того, як причина виявлена, важливо її уникнути. Наприклад, якщо запах у засобах викликає реакцію шкіри, вибирайте продукти з позначкою "без запаху".

Що врахувати при виборі засобів

Тип шкіри

Перший фактор, на який треба звернути увагу - це тип шкіри. Залежно від того, жирна шкіра, суха, схильна до акне, комбінована або чутлива, знадобляться різні інгредієнти для догляду за обличчям.

Наприклад, якщо у тебе суха шкіра, то варто шукати зволожувальну та живильну косметику, яка допоможе відновити водний баланс шкіри.

Проблеми шкіри

Є безліч продуктів, які можуть покращити зовнішній вигляд та стан шкіри. Наприклад, при акне потрібні протизапальні компоненти в складі косметики, для шкіри з гіперпігментацією варто обирати освітлюючи засоби.

Вік

Вік також відіграє важливу роль у виборі косметики. Шкіра змінюється з часом, і її потреби можуть змінюватися. Жінкам зі зрілою шкірою варто шукати засоби, які допоможуть зменшити вже наявні зморшки та підвищити пружність шкіри.

Пора року

Взимку, коли повітря сухе і холодне, шкірі знадобиться додаткове зволоження. Влітку підійдуть легкі засоби, які не будуть обтяжувати.

Важливо постійно адаптовувати свій догляд за шкірою не тільки до потреб, а й до пори року.

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