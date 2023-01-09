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Ось що потрібно зробити з орхідеєю, щоб вона цвіла цілий рік

Що зробити, щоб орхідея гарно цвіла цілий рік (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб орхідеї гарно цвіли, за ними потрібно правильно доглядати. Такі рослини дихають і харчуються через своє коріння. Тому для квітів велике значення має і ґрунту, і горщика, у яких їх вирощують.

Про це пише SantePlus.

Як доглядати за орхідеєю

Взимку не варто розміщувати орхідеї біля входу або вікна. Експерти кажуть, що такі рослини потрібно розміщувати у кімнаті з білими стінами, які дозволяють краще відбивати світло.

Коли орхідеї потрапляють під прямі сонячні промені, їх листя з часом жовтіє. Також важливо тримати їх якомога далі від будь-якого джерела тепла, особливо батарей.

Взимку поливати таку рослину можна двічі на місяць, використовуючи перероблену дощову воду, яка не містить вапняку. До того ж занадто гаряча або надто холодна вода може спричинити великий стрес для рослини.

Пересаджувати орхідеї рекомендовано навесні, оскільки саме в цей час року вони цвітуть. Робити це слід лише в тому випадку, якщо з горщика виступає багато коренів або якщо субстрат тонкий. Також обов'язково позбавляйтеся від зів'ялих квітів, щоб стимулювати утворення нових бутонів.

Взимку удобрюйте орхідеї раз на місяць і протирайте листя вологою губкою, щоб позбавити їх від пилу.

До того ж горщики для орхідей повинні мати якомога більше отворів. Добре, якщо дренажні отвори будуть не тільки у дні, але і у бічних стінках.

Металевий, дерев'яний або бамбуковий кошик - універсальна і найбільш поширена місткість для орхідей. У ній легко створити оптимальний водно-повітряний режим, і рослини почуваються вільно, майже як у природі.

Раніше ми повідомляли, чим підживити орхідеї, щоб вони пишно росли і часто квітнули.

Також ми писали, чому на орхідеї з'являють липкі краплі.

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