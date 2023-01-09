RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот что нужно сделать с орхидеей, чтобы она цвела круглый год

Что сделать, чтобы орхидея хорошо цвела круглый год (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы орхидеи хорошо цвели, за ними нужно правильно ухаживать. Такие растения дышат и питаются через свои корни. Поэтому для цветов большое значение имеет и почвы, и горшка, в которых их выращивают.

Об этом пишет SantePlus.

Как ухаживать за орхидеей

Зимой не стоит размещать орхидеи возле входа или окна. Эксперты говорят, что такие растения нужно размещать в комнате с белыми стенами, позволяющими лучше отражать свет.

Когда орхидеи попадают под прямые солнечные лучи, их листья со временем желтеют. Также важно держать их подальше от любого источника тепла, особенно батарей.

Зимой поливать такое растение можно дважды в месяц, используя переработанную дождевую воду, не содержащую известняка. К тому же слишком горячая или слишком холодная вода может вызвать большой стресс для растения.

Пересаживать орхидеи рекомендовано весной, поскольку именно в это время они цветут. Делать это следует только в том случае, если из горшка выступает много корней или субстрат тонкий. Также обязательно избавляйтесь от увядших цветов, чтобы стимулировать образование новых бутонов.

Зимой удобряйте орхидеи раз в месяц и протирайте листья влажной губкой, чтобы избавить их от пыли.

К тому же горшки для орхидей должны иметь как можно больше отверстий. Хорошо если дренажные отверстия будут не только в дне, но и в боковых стенках.

Металлическая, деревянная или бамбуковая корзина - универсальная и наиболее распространенная емкость для орхидей. В ней легко создать оптимальный водно-воздушный режим, и растения чувствуют себя свободно почти как в природе.

Раньше мы сообщали, чем подпитать орхидеи, чтобы они пышно росли и часто цвели.

Также мы писали, почему на орхидее появляются липкие капли.

Читайте РБК-Украина в Google News
РослиниОрхидея