Вот что нужно сделать с орхидеей, чтобы она цвела круглый год

Как ухаживать за орхидеей

Зимой не стоит размещать орхидеи возле входа или окна. Эксперты говорят, что такие растения нужно размещать в комнате с белыми стенами, позволяющими лучше отражать свет.

Когда орхидеи попадают под прямые солнечные лучи, их листья со временем желтеют. Также важно держать их подальше от любого источника тепла, особенно батарей.

Зимой поливать такое растение можно дважды в месяц, используя переработанную дождевую воду, не содержащую известняка. К тому же слишком горячая или слишком холодная вода может вызвать большой стресс для растения.

Пересаживать орхидеи рекомендовано весной, поскольку именно в это время они цветут. Делать это следует только в том случае, если из горшка выступает много корней или субстрат тонкий. Также обязательно избавляйтесь от увядших цветов, чтобы стимулировать образование новых бутонов.

Зимой удобряйте орхидеи раз в месяц и протирайте листья влажной губкой, чтобы избавить их от пыли.

К тому же горшки для орхидей должны иметь как можно больше отверстий. Хорошо если дренажные отверстия будут не только в дне, но и в боковых стенках.

Металлическая, деревянная или бамбуковая корзина - универсальная и наиболее распространенная емкость для орхидей. В ней легко создать оптимальный водно-воздушный режим, и растения чувствуют себя свободно почти как в природе.