Ось що потрібно зробити, якщо ви застрягли у ліфті: це допоможе швидше вибратись

Якщо кабіна ліфта, в якому ви їхали, зупинилася, необхідно дотримуватися кількох правил. Вони допоможуть вам безпечно вибратися з ліфта. Перш за все, не можна робити необдуманих дій і не пробуйте звільнитися самотужки.

Що потрібно зробити

Зберігати спокій

У такій ситуації вам може бути некомфортно та навіть страшно, особливо це стосується людей, які страждають на клаустрофобію.

Однак, потрібно зберегти спокій і заспокоїти інших пасажирів у ліфті. Важливо пам'ятати, що ліфти безпечні та мають відповідну вентиляцію.

Не вибирайтеся самотужки

Ні в якому разі не намагайтеся самостійно штовхати двері і лізти між поверхами. Якщо ви це зробите, то існує реальна небезпека. Просто тому, що ліфт може раптово запрацювати, наприклад, після збою в електромережі.

Спроба самостійно вибратися з ліфта лише погіршить проблему. Єдине, що потрібно зробити, це запастися терпінням і дочекатися, поки професіонали виконають свою роботу.

Натиснути тривожну кнопку та викличте спеціалістів

Викличте диспетчера за допомогою спеціальної кнопки. Після натискання вам дадуть відповідь і, поставивши кілька запитань, надішлють бригаду майстрів.

Якщо вам або іншому пасажирові стало погано, обов’язково повідомте про це диспетчера і він викличе швидку допомогу. У разі, коли кнопка зламана, викличте з мобільного телефона ліфтову компанію.

Як діяти, якщо немає мережі

У випадку відключення світла диспетчери аварійної служби все одно отримують повідомлення через спеціальний термінал.

Однак, коли не вдається зв’язатися з аварійниками, необхідно попросити про допомогу у сусідів, які в цей час проходять повз ліфт.