В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали это себе (фото)
В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте. Однако, коммунальщики приписали эту заслугу себе.
Так, инцидент произошел в Оболонском районе столицы, сообщили в Telegram- "Киев Сейчас".
В частности, ЖЭК закрыл обращение и заявил, что именно его работники заменили линолеум.
Также работники управляющей компании поблагодарили мужчину "за неравнодушие и поддержание подъезда в удовлетворительном состоянии".
Кроме того, в ЖЭКЕ даже не извинились за свое объявление, что якобы именно они заменили линолеум.
Коммунальщики приписали заслугу киевлянина себе (t.me/kyiv_n)
В комментариях пользователи поражены поступку коммунальщиков.
- Какой позор! И не стыдно;
- Какой ужас, сами ничего сделать не могут;
- Я так лифт покрасила, а коммунальщики это приписали себе.
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