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В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали это себе (фото)

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 15:23
В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали это себе (фото) Мужчина заменил линолеум в лифте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте. Однако, коммунальщики приписали эту заслугу себе.

Так, инцидент произошел в Оболонском районе столицы, сообщили в Telegram- "Киев Сейчас".

В частности, ЖЭК закрыл обращение и заявил, что именно его работники заменили линолеум.

Также работники управляющей компании поблагодарили мужчину "за неравнодушие и поддержание подъезда в удовлетворительном состоянии".

Кроме того, в ЖЭКЕ даже не извинились за свое объявление, что якобы именно они заменили линолеум.

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали это себе (фото)В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали это себе (фото)Коммунальщики приписали заслугу киевлянина себе (t.me/kyiv_n)

В комментариях пользователи поражены поступку коммунальщиков.

  • Какой позор! И не стыдно;
  • Какой ужас, сами ничего сделать не могут;
  • Я так лифт покрасила, а коммунальщики это приписали себе.

Ранее мы сообщали, что в детсаду ровно отстраненная непривитая воспитательница подралась с коллегами.

Также мы писали, что в киевской аптеке женщина устроила скандал через маску.

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