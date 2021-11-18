В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали это себе (фото)

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте. Однако, коммунальщики приписали эту заслугу себе.

Так, инцидент произошел в Оболонском районе столицы, сообщили в Telegram - "Киев Сейчас".

В частности, ЖЭК закрыл обращение и заявил, что именно его работники заменили линолеум.

Также работники управляющей компании поблагодарили мужчину "за неравнодушие и поддержание подъезда в удовлетворительном состоянии".

Кроме того, в ЖЭКЕ даже не извинились за свое объявление, что якобы именно они заменили линолеум.

Коммунальщики приписали заслугу киевлянина себе (t.me/kyiv_n)

В комментариях пользователи поражены поступку коммунальщиков.