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Наслідки відключення світла: вагітну киянку рятували з ліфта спецпризначенці (фото)

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 19:09
Наслідки відключення світла: вагітну киянку рятували з ліфта спецпризначенці (фото) У Києві вагітна жінка застрягла в ліфті під час відключення світла (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Печерську через вимкнення електроенергії вагітна жінка застрягла у ліфті. На допомогу жінці приїхав екіпаж спецпризначенців.

Про інцидент повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook.

Як врятували вагітну жінку

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Бастіонній. Майбутня мама саме спускалася ліфтом з сьомого поверху, коли зникло світло.

На допомогу приїхав екіпаж полку поліції особливого призначення № 2, які перебувати неподалік будинку.

За декілька хвилин правоохоронці разом з мешканцем будинку обережно допомогли жінці вибратись. В результаті вагітна почувалась добре, тому від допомоги медиків відмовилась.

Наслідки відключення світла: вагітну киянку рятували з ліфта спецпризначенці (фото)Наслідки відключення світла: вагітну киянку рятували з ліфта спецпризначенці (фото)У Києві поліцейські допомогли вагітній жінці вибратись з ліфта (facebook.com/UA.KyivPolice)

Що варто робити у такій ситуації

Поліцейські радять у таких ситуаціях не панікувати, заспокоїтися та не намагатися відчинити двері кабіни самостійно до приїзду відповідних служб.

Також громадянам радять не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій.

Раніше ми повідомляли, наскільки безпечно користуватися ліфтом, коли вимикають світло.

Також ми писали, що робити, якщо ви застрягли у ліфті під час відключення світла.

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