Наслідки відключення світла: вагітну киянку рятували з ліфта спецпризначенці (фото)

У Києві на Печерську через вимкнення електроенергії вагітна жінка застрягла у ліфті. На допомогу жінці приїхав екіпаж спецпризначенців.

Про інцидент повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook .

Як врятували вагітну жінку

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Бастіонній. Майбутня мама саме спускалася ліфтом з сьомого поверху, коли зникло світло.

На допомогу приїхав екіпаж полку поліції особливого призначення № 2, які перебувати неподалік будинку.

За декілька хвилин правоохоронці разом з мешканцем будинку обережно допомогли жінці вибратись. В результаті вагітна почувалась добре, тому від допомоги медиків відмовилась.

У Києві поліцейські допомогли вагітній жінці вибратись з ліфта (facebook.com/UA.KyivPolice)

Що варто робити у такій ситуації

Поліцейські радять у таких ситуаціях не панікувати, заспокоїтися та не намагатися відчинити двері кабіни самостійно до приїзду відповідних служб.

Також громадянам радять не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій.