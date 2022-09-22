Ось що потрібно зробити з духовкою одразу після приготування страв

Духовка одним із найбільш використовуваних побутових приладів на кухні. Ми часто залишаємо духовку відкритою, щоб провітрити її та дати охолонути після того, як приготували страву.

Яка небезпека

Важливо знати, що якщо залишити дверцята духовки відчиненими, то це може пошкодити навколишні меблі та прилади.

Тому найкраще закривати дверцята приладу після використання. До того ж дерев'яні меблі можуть легко зіпсуватися і втратити блиск через тепло. Крім того, деякі пристрої на кухні не розраховані на високу температуру, яка може їх пошкодити.

Краще тримати духовку закритою, щоб уникнути ризику опіків на шкірі.

Однак, закриті дверцята після кожного приготування можуть спричинити деякі незручності.

Вентилятор духовки споживає більше енергії при закритих дверцятах

Більшість таких приладів мають вбудовані системи охолодження, які споживають енергію. Саме з цієї причини більшість людей залишають дверцята духовки відкритими. Це дозволяє вентиляторам швидше вимикатися та зменшувати споживання енергії.

Можуть виникати неприємні запахи

Однією з причин залишати дверцята духовки навстіж відчиненими є те, щоб вийшли запахи після приготування їжі. Щоб уникнути поширення запахів по всьому домі, відкрийте дверцята духовки та кухонне вікно одночасно.

Закриті дверцята не дозволяють прогріти кухню

Взимку тепло від духовки допоможе збільшити температуру тепла на кухні.