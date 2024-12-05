Ось що потрібно робити зранку, щоб отримати заряд енергії на весь день

Зарядити організм енергією без будь-яких енергетичних напоїв цілком можливо. Зробити це можна без кофеїну за допомогою простих способів.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що робити вранці для підвищення енергії на весь день.
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Раніше ми повідомляли про 6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Best lif eonline, Rise science та Health harvard.