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Ось що потрібно робити зранку, щоб отримати заряд енергії на весь день

Як підвищити рівень енергії без кави (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зарядити організм енергією без будь-яких енергетичних напоїв цілком можливо. Зробити це можна без кофеїну за допомогою простих способів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що робити вранці для підвищення енергії на весь день.

розповіла, що в

Раніше ми повідомляли про 6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити.

Також ми писали про дієту та продукти, які можуть захистити від раку.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Best lif eonline, Rise science та Health harvard.

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