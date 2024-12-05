RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Вот что нужно делать утром, чтобы получить заряд энергии на весь день

Как повысить уровень энергии без кофе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зарядить организм энергией без каких-либо энергетических напитков вполне возможно. Сделать это можно без кофеина с помощью простых способов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что делать утром для повышения энергии на весь день.

рассказала, что упражнения 

Ранее мы сообщали о 6 мифах о высоком давлении, в которые следует перестать верить.

Также мы писали о диете и продуктах, которые могут защитить от рака.

При написании материала использовались следующие источники: веб-сайты Best lif eonline, Rise science и Health harvard.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОрганизмЗдоровьеПривычки