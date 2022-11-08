Ось що потрібно покласти в машинку під час прання взуття: буде як нове

Брудне взуття можна чистити різними способами. Однак легше і швидше покласти його в пральну машинку, особливо якщо немає сил та часу для боротьби з брудом. Щоб воно було ідеально чистим, варто дещо покласти у барабан.
Про це пише SantePlus.
Щоб не пошкодити взуття та машину, перед пранням потрібно покласти рушник у барабан. Для цього вам потрібно буде виконати такі дії:
Зазначимо, що взуття варто прати при температурі 30 градусів, щоб кольори не розпливалися.
Також потрібно уникати перевантаження пральної машини. Одночасне прання кількох черевиків може призвести до пошкодження всього приладу.
До того краще використовувати рідкий миючий засіб, адже порошок може не повністю розчинитися.
Машинне прання витримають лише кросівки з поліестеру.
Туфлі на підборах, шкіряне взуття та босоніжки не можна прати в машині. Також якщо на взутті є намистинки або ще якісь прикраси, то не можна його класти у пральну машину.
Раніше ми повідомляли, як захистити взуття від промокання та бруду.
Також ми писали про дієві лайфхаки, які допоможуть швидко висушити взуття.