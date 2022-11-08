Ось що потрібно покласти в машинку під час прання взуття: буде як нове

Що потрібно покласти в пральну машину

Щоб не пошкодити взуття та машину, перед пранням потрібно покласти рушник у барабан. Для цього вам потрібно буде виконати такі дії:

Перш ніж поміщати взуття в пральну машину, необхідно ознайомитися з інструкцією на етикетці;

Ретельно очистіть взуття зовні за допомогою чистої щітки або ганчірки, щоб видалити бруд;

Зніміть шнурки , оскільки вони можуть пошкодити взуття;

Візьміть великий рушник і загорніть у нього взуття. Під час прання ваше взуття крутиться і б'ється об барабан машини. Рушник допоможе пом'якшити удари;

Виберіть найкоротший цикл прання та вимкніть функцію віджимання.

Зазначимо, що взуття варто прати при температурі 30 градусів, щоб кольори не розпливалися.

Також потрібно уникати перевантаження пральної машини. Одночасне прання кількох черевиків може призвести до пошкодження всього приладу.

До того краще використовувати рідкий миючий засіб, адже порошок може не повністю розчинитися.

Яке взуття не можна прати в машині

Машинне прання витримають лише кросівки з поліестеру.

Туфлі на підборах, шкіряне взуття та босоніжки не можна прати в машині. Також якщо на взутті є намистинки або ще якісь прикраси, то не можна його класти у пральну машину.