Вот что нужно положить в машинку во время стирки обуви: будет как новая

Грязную обувь можно чистить разными способами. Однако легче и быстрее положить ее в стиральную машинку, особенно если нет сил и времени для борьбы с грязью. Чтобы оно было идеально чистым, стоит кое-что положить в барабан.
Об этом пишет SantePlus.
Чтобы не повредить обувь и машину, перед стиркой нужно положить полотенце в барабан. Для этого вам нужно будет выполнить следующие действия:
Отметим, что обувь следует стирать при температуре 30 градусов, чтобы цвета не расплывались.
Также нужно избегать перегрузки стиральной машины. Одновременная стирка нескольких ботинок может привести к повреждению всего прибора.
К тому же лучше использовать жидкое моющее средство, ведь порошок может не полностью раствориться.
Машинную стирку выдержат только кроссовки из полиэстера.
Туфли на каблуке, кожаная обувь и босоножки нельзя стирать в машине. Также если на обуви есть бусинки или еще какие-то украшения, то нельзя его класть в стиральную машину.
Ранее мы сообщали, как защитить обувь от промокания и грязи.
Также мы писали о действенных лайфхаках, которые помогут быстро высушить обувь.